270 самых талантливых учеников Украины получили президентские стипендии: каков ее размер

150 победителей Всеукраинских ученических олимпиад и 120 конкурса-защиты Малой академии наук (МАН) получили стипендии Президента. Размер стипендии в этом году составляет 2600 гривен в месяц.

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Об этом сообщили на сайте МАН Платформа. Там отметили, что Всеукраинские олимпиады являются самыми массовыми интеллектуальными соревнованиями страны и ежегодно в них принимают участие почти 3 миллиона школьников.

Участников поздравили президент МАН Станислав Довгий и министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

"Я благодарен родителям, которые поддерживали своих детей, были их опорой и верили в них даже в самые трудные моменты. Также хочу отметить учителей и научных руководителей – людей, которые смогли рассмотреть потенциал в каждом и помогли его раскрыть. А самое главное – нашим лауреатам, будущим ученым, исследователям и лидерам. Именно эти талантливые подростки станут теми, кто будет восстанавливать нашу страну, укреплять ее и творить новую историю Украины", – сказал Довгий.

С 2006 по 2024 год лауреатами стипендии Президента Украины стали около 4800 подростков. Ежегодно 270 стипендиатов, школьников и студентов каждый месяц в течение года получают финансовое вознаграждение за свои научные достижения.

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