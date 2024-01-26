300 дополнительных курсов, 40 научных работ и военная кафедра: рекордсмен Украины с наибольшим количеством дипломов рассказал, что его мотивирует

Выпускник из Первомайска Николаевской области Евгений Нотевский, в 24 года установивший рекорд Украины с наибольшим количеством высших образований, рассказал, откуда у него такая жажда обучения. Мужчина уже закончил более 300 дополнительных курсов и написал около 40 научных работ.

Историей своего пути в образовании Нотевский поделился с "Суспільним". В частности, сейчас он продолжает обучение на бюджете второго курса аспирантуры специальности "Менеджмент". Молодой рекордсмен отмечает, что одной из мотиваций столько учиться стало желание всесторонне развиваться.

Первое высшее образование мужчина также получал на бюджете по экономической специальности. А уже после первого курса поступил на еще одно направление.

"Я поступил на бюджет на дневную форму обучения. Сразу после первого курса первого образования я понял, что для того чтобы понимать, как все процессы в государстве воплощаются в жизнь и реализуются, как вообще работает государственный механизм, нужно знать законы, поэтому я сразу параллельно поступил на следующий год, на первый год обучения на заочную форму специальности "Право". Тогда я тянул два образования постепенно", – делится Нотевский.

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У студента пять дипломов, четыре из которых с отличием. Среди достижений выпускника вузов специальности по экономике, праву, менеджменту, госуправлению и местному самоуправлению, а также пищевым технологиям. На обучение в вузах мужчина уже потратил 6 лет.

Также Нотевский окончил военную кафедру и является лейтенантом запаса.

Среди мотивировавших факторов Нотевский отмечает и свое хобби. В частности, с 2020 года он стал заниматься спортом и получил кандидата в мастера по паверлифтингу. Именно это стимулировало его получать образование в направлении пищевых технологий, ведь мужчина понял, что значительная часть результатов в физическом воспитании зависит от правильного питания.

Нотевский рассказал, что потратил 1143 часа на прохождение разных курсов. Он отмечает, что при написании научных работ хотел почерпнуть профессиональные оценки от преподавателей. Мужчина делится, что продолжает свой образовательный путь, однако не знает, когда он может остановиться.

Помимо образования молодой рекордсмен занимается волонтерской деятельностью. В частности, он основал организацию "Молодежь – будущее нации", которая помогает военным и переселенцам.

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