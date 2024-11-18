4 навыка, которые должен обязательно усвоить каждый школьник

Родители должны помочь детям развивать полезные навыки с раннего возраста, особенно перед тем, как готовить будущего школьника к обучению в школе. Первоклассник должен не только начинать учиться читать и писать, но и знать простые правила поведения.

Видео дня

Об этом пишет ресурс ""Все для детей". Авторы советуют родителям привить ребенку четыре простых навыка, как только он станет школьником.

Основы финансовой грамотности и ответственное отношение к деньгам

Эксперты советуют давать ребенку карманные деньги с того момента, когда он идет в школу, то есть после 6 лет. Эти средства он не должен использовать на базовые нужды, например еду, одежду или канцелярию.

Чтобы научить школьника ответственно обращаться с деньгами, можно купить копилку и поощрять контролировать расходы в рамках небольшого бюджета. Однако следует помнить, что распоряжаться карманными деньгами дети должны самостоятельно. Ведь основная цель карманных денег – развитие у ребенка навыков финансового, долгосрочного планирования и поддержка взрослых на пути к этому.

Правила поведения за столом

Такой навык является одним из самых важных для ребенка, который собирается в первый класс. Эксперты советуют во время семейного ужина обращаться с ребенком, как со взрослым и научить правилам поведения за столом. Среди базовых правил – не пережевывать еду с открытым ртом, держать спину прямо, правильно пользоваться ножом, вилкой и ложкой. Также следует научить ребенка вежливо отказываться от еды, когда он чувствует сытость или ему не нравится блюдо.

Говорить "пожалуйста" и "спасибо"

Правила вежливости – еще один важный навык, которому нужно научить ребенка перед школой. Учить детей словам вежливости следует с самого раннего возраста. Даже самые маленькие малыши, которые еще не понимают важности этих слов, делают вывод, что на "пожалуйста" можно получить то, чего хочешь, а на "спасибо" закончить это взаимодействие.

Не сорить в общественных местах

Объясните ребенку, что сорить в парке или на улице – это признак невоспитанности. Напоминайте ребенку, чтобы он всегда выбрасывал мусор в урну. Объясните, что это важно для того, чтобы быть порядочным гражданином.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее психолог дала советы, как отвечать детям на вопрос "Почему другим можно, а мне нет?".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!