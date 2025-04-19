4 ошибочных убеждения, которые вы принесли с детства из-за неправильного воспитания

Клинический психолог Саманта Родман Уайт назвала четыре ошибочных убеждения, которые говорит вам ваш мозг из-за неправильного воспитания. Эксперт уверяет, что это происходит из-за того, что на него влияют ваши родители (на которых повлияли их родители) и общество в целом.

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Часто бывает так, что человек не понимает, почему он ведет себя и реагирует на чьи-то слова именно так, а не иначе. Так работают установки в голове, заложенные с детства и изменить это – большая работа над собой. Вот несколько ошибочных убеждений, которые вы принесли с детства, и они влияют на жизнь сегодня, пишет Your Tango.

"Я слишком некрасив, чтобы кто-то меня любил"

Это неправда. Психолог объясняет, что это убеждение происходит от того, что в детстве вы видели такое отношение между своими родителями, или кто-то говорил подобные фразы вам.

"Даже если вы действительно кому-то не нравитесь, это не значит, что у другого человека будет такое же отношение", – говорит эксперт.

"Я глуп"

Эксперт уверена, что это убеждение – отзвук услышанной критики или замечаний в детстве. Кто-то постоянно повторял это – родители, учителя, родственники.

"Если бы вы имели другое воспитание, чем ваше собственное, такое, где вам не говорили, что вы глуп, ваша история жизни воспринималась бы вам как показатель вашего интеллекта, сообразительности, творческих способностей и так далее", – уточняет она.

"Все остальные лучше меня" или "Мой партнер лучше меня"

Причиной этого убеждения психолог называет сравнение в детстве не в вашу сторону. То есть, возможно, вам постоянно говорили, что вы учитесь хуже кого-то из одноклассников, или рисуете не так красиво, как ваш друг или подруга.

"Я плохо справляюсь с ролью матери/отца"

Если вы целеустремленно и намеренно не ведете себя жестоко или пренебрегаете своим ребенком, вы не плохая мама/отец, говорит Родман Уайт и добавляет, что в ее понимании, плохой человек – это социопат, который намерен нанести вред другим, и даже тогда это определение является кратким и неправдивым, поскольку какое-то ужасное детство породило такого человека.

Эксперт добавляет, что все эти убеждения, которые несет вам ваш мозг, могут быть проявлениями депрессии или непрожитыми детскими эмоциями.

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