40-50 произведений в год – многовато: Коберник назвала главную причину, почему преподавание литературы в школе нужно менять

Главная причина, почему преподавание украинской литературы в школе нужно менять, заключается в том, что школьникам трудно воспринимать 40-50 произведений в год. По словам соучредительницы общественной организации "Смарт освіта" и соавтора реформы "Новая украинская школа" Иванны Коберник, детям нужно достаточно времени на проработку больших и сложных текстов.

Об этом Коберник рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она подчеркнула, что преподавание украинского языка и литературы должно быть переориентировано с исторического подхода и подготовки маленьких литературоведов на его практическое применение и развитие у школьников потребности и желания читать.

"Перечень произведений должен быть уменьшен, чтобы дети имели достаточно времени на проработку больших сложных текстов, их осмысление, обсуждение, рефлексирование, написание на этой базе произведений и эссе. Это невозможно, когда в программе 40-50 произведений в год, и большинство из них предусмотрено изучать "обзорно". Этот подход – читать сокращенную версию – не дает возможности детям выполнить одно из главных установок программы – "научиться воспринимать литературное произведение как целостное художественное явление", – сказала соавтор реформы НУШ.

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По ее словам, подход "галопом по Европам" способствует закреплению у учеников клипового мышления, на которое так много сейчас сетуют взрослые.

Интервью с Иванной Коберник читайте на OBOZ.UA в ближайшее время.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Артур Пройдаков предложил радикально изменить школьную программу по литературе, в частности, уменьшить количество книг и дать право выбора школьникам.

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