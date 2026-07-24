5 нарушений, которые чаще всего выявляются в украинских школах при проверке

Государственная служба качества образования в 2025 году провела 233 институциональных аудита украинских школ и в каждом учебном заведении выявила нарушения законодательства. Чаще всего проверяющие фиксировали проблемы с выполнением обязанностей руководителей, ведением документации и организацией обучения для отдельных категорий учащихся.

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Об этом рассказала эксперт по образовательной документации Виктория Школьная. На своей странице в Instagram она проанализировала результаты проверок ГСКО и выделила пять категорий нарушений, которые встречаются чаще всего. Школьная также дала рекомендации, что именно директорам и заместителям стоит проверить перед началом нового учебного года.

Большинство нарушений касалось выполнения руководителями своих обязанностей. Такие недостатки выявили в 77% учреждений общего среднего образования – это самый высокий показатель среди всех категорий. По словам эксперта, это не означает, что директора не выполняют свою работу, однако часть обязанностей, предусмотренных законодательством, либо не выполняется систематически, либо не имеет надлежащего документального подтверждения.

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Еще одной распространенной проблемой стало делопроизводство – нарушения в этой сфере выявлены в 75% школ. Здесь следует иметь в виду, что во время проверок обращают внимание на правильность ведения номенклатуры дел, оформления приказов, протоколов педагогических советов и личных дел сотрудников. Как отметила Школьная, состояние документации часто отражает общий уровень управленческой культуры учреждения.

В 71% проверенных школ инспекторы выявили нарушения при зачислении, отчислении или переводе учащихся. Чаще всего проблемы возникали с оформлением документов в отношении детей, выехавших за границу. В таких случаях приказы могли быть оформлены с нарушением требований порядка, установленного приказом Министерства образования и науки № 367.

Нарушения, касающиеся индивидуальной формы обучения, выявлены в 62% учебных заведений. По словам эксперта, зачастую документы на такое обучение имеются, но оформлены неполно: могут отсутствовать графики консультаций, протоколы оценки или нарушен порядок перевода ученика на индивидуальную форму обучения.

Кроме того, в 60 % школ, прошедших проверку, были выявлены проблемы с созданием условий для детей с особыми образовательными потребностями. Этот показатель за год существенно вырос, став одним из самых значительных скачков среди всех категорий – в 2025 году он составлял 41%. Как отметила эксперт, хотя во многих учреждениях уже разработаны индивидуальные программы развития и введены должности ассистентов, полностью оснащенные ресурсные комнаты есть лишь в 19% школ, а возможность беспрепятственного передвижения между этажами обеспечена лишь в 5%.

Чтобы избежать проблем в перечисленных сферах, Школьная посоветовала руководителям учебных заведений провести внутреннюю проверку по этим пяти направлениям до начала учебного года, определить ответственных за каждое направление и закрепить решения соответствующими приказами. "Правильно оформленная документация защищает и директора, и права ребенка одновременно", – подчеркнула она.

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