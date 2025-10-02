5 признаков того, что ваш подросток испытывает трудности, а вы этого не замечаете

Когда ребенок только рождается, то период до года кажется самым сложным в жизни родителей. Но мнение большинства меняется, когда он становится подростком.

Подростковый период – это и перепады настроения, и скандалы с перерывами на долгое молчание и закатывание глаз. Однако во всем этом важно не пропустить, когда же ребенок просто проживает пубертатный период, а когда действительно имеет трудности и требует вмешательства взрослых. О 5 признаках того, что подростку нужна ваша помощь, а вы можете не заметить, пишет сайт The Time of India.

Внезапное снижение успеваемости

Каждый подросток время от времени не хочет учиться или же прогуливает тот или иной урок. Но заметное, устойчивое снижение оценок или внезапная потеря интереса к школьным заданиям может сигнализировать о более глубоких проблемах. Как говорят результаты исследования 2021 года, которые были опубликованы в журнале "Journal of Adolescence", снижение успеваемости связано со скрытым стрессом, депрессией или тревогой. Если ваш подросток начинает регулярно пропускать занятия или полностью их игнорировать, стоит спросить, почему.

Изменения во сне или пищевых привычках

Сон – это первое, что нарушается, когда подростки находятся в состоянии эмоциональной перегрузки. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале "Sleep Medicine", нерегулярные циклы сна у подростков часто коррелируют с повышенным риском депрессии. К этим же симптомам ученые относят изменение аппетита, такое как недостаточное или чрезмерное употребление пищи. Все это может свидетельствовать об эмоциональном стрессе, и родителям стоит обратить внимание на состояние ребенка.

Отстранение от друзей или занятий

Для подростков важно общение со сверстниками, поэтому отстранение от социальных групп или хобби может быть тревожным сигналом. Если ваш некогда разговорчивый подросток проводит больше времени в одиночестве или прекращает занятия, которые когда-то любил, обратите на это внимание.

Повышенная раздражительность и эмоциональные вспышки

Перепады настроения являются частью подросткового возраста, но стоит обратить внимание на их интенсивность и частоту. По словам исследователей, раздражительность является ключевым симптомом основных расстройств настроения у подростков. Об этом они говорят в результатах исследования, которые были опубликованы в журнале "The Journal of Abnormal Child Psychology". Если гнев или эмоциональные вспышки кажутся непропорциональными или случаются ежедневно, это может быть не просто "подростковым настроением".

Частые физические жалобы

Головная боль, боль в желудке или нечеткие эпизоды "плохого самочувствия" иногда могут маскировать эмоциональные трудности. Если медицинские осмотры не выявляют четкой причины, это может указывать на скрытый стресс или тревогу.

Ранее OBOZ.UA писал о 7 советах, которые помогут родителям научить ребенка верить в себя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!