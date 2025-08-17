5 советов, которые помогут детям выучить английский, если это не их родной язык

Английский язык является международным – ведь пообщаться на нем вы сможете почти в каждой стране. Поэтому его изучение важно для будущего ваших детей.

Однако, разговаривая на нем только на уроках в школе, изучить и понимать его так, как это делают носители – не просто. Сайт The Time of India предлагает 5 советов, как улучшить знания английского языка вашего ребенка.

Создайте дружественную домашнюю среду для английского

Английский язык должен стать частью ежедневного распорядка вашего ребенка дома: чтение английских книг, просмотр английских мультфильмов и прослушивание английских песен. Частое общение с английским языком через визуальный и слуховой опыт способствует адаптации мозга, что упрощает процесс обучения. Также можно налепить наклейки с названиями предметов на английском на те, которыми ребенок пользуется регулярно: "door", "table", "chair". Это поможет ребенку естественным образом выучить эти слова. Но самым важным элементом является поддержание среды без стресса, которая позволяет вашему ребенку изучать английский язык с удовольствием.

Следует поощрять активную практику разговора

Самый эффективный метод изучения любого языка – разговорная практика. Ваш ребенок должен использовать английский язык в разговорах как можно больше, даже когда он говорит неправильно. Следует использовать практику простых диалогов о школьных занятиях и личных любимых занятиях и предметах. Лучше говорить медленно и выбирать простую лексику, чтобы создать комфортную атмосферу для участия вашего ребенка в разговорах.

Используйте игры, песни и истории

Обучение становится эффективным для детей, когда занятия им нравятся. Ребенок может изучать новую лексику благодаря естественному воздействию книг по английскому языку, песен и развивающих игр. Ритмическая структура и повторяющийся характер песен способствуют памяти, поскольку упрощают запоминание слов. С помощью книг со сказками ребенок изучает контекст словарного запаса, который показывает расположение слов в предложениях.

Сделайте чтение на английском ежедневной привычкой

Регулярное чтение на английском языке развивает естественное понимание словарного запаса, знание грамматики и навыки построения предложений у детей. Договоритесь о ежедневном времени для совместного чтения английских книг. Выбирайте книги с содержанием, которое будет интересно ребенку, и на его текущем уровне знания английского, чтобы поддерживать интерес.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Украина заняла 40-е место по уровню владения английским языком среди 113 стран. Наибольшие успехи продемонстрировали жители Киева и Львова. При этом лишь 51% граждан знают этот язык на минимальном уровне, из них лишь 23% могут читать, писать и общаться на нем на бытовом и даже на профессиональном уровнях.

