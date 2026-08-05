5 университетов Львова с наивысшим проходным баллом: куда поступают отличники

Львов остается одним из самых популярных городов для поступления в высшие учебные заведения Украины. Прошлогодняя приемная кампания показала высокие показатели конкурсного балла в вузах региона.

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Лидером среди вузов стал Украинский католический университет с показателем 169,42 балла, за ним следуют Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого – 161 балл и Львовская национальная академия искусств (ЛНАИ) – 154,38 балла. Соответствующие данные размещены на платформе для абитуриентов Abitly.

Чтобы поступить во Львовский национальный университет имени Ивана Франко, необходимо набрать более 140 баллов – 145,45 балла, а также во Львовский государственный университет внутренних дел (ЛьвГУВД) — 142,75 балла.

Больше всего абитуриентов в прошлом году приняли "Львовская политехника" (4 896 человек) и ЛНУ имени Франко (4 097 человек). Для анализа были взяты данные за 2025 год, поскольку вступительная кампания этого года еще продолжается.

Главные истории дня

Напомним, что "Менеджмент" стал самой популярной специальностью среди абитуриентов высших учебных заведений в 2026 году. Всего подали заявления 105 301 абитуриент, для сравнения: в 2025 году было зарегистрировано 79 317 желающих. По количеству поданных заявлений лидирует Национальный университет "Львовская политехника" – 59 676.

Всего было подано 1 235 848 электронных заявлений и 18 364 бумажных. До 11 августа абитуриенты, получившие рекомендации по приоритетности, должны подтвердить выбор места обучения и выполнить требования для зачисления. С 14 августа начнется выдача рекомендаций на контракт.

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