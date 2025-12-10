5 вещей, из-за которых мамы переживают в начальной школе, но они на самом деле не имеют значения

Начало обучения в школе ребенка для всех родителей является важным шагом. У большинства возникают сотни дополнительных вопросов и тревог относительно обучения, кружков, поведения. Однако, согласно результатам исследований, это являются бесполезными волнениями, которые на самом деле решатся постепенно без лишних нервов.

Поэтому иногда родителям нужно просто расслабиться и не волноваться за то, на что вы не всегда можете повлиять. Сайт imom.com называет 5 вещей, которые не стоит делать мамам учеников начальной школы, тем самым сняв с себя дополнительную нагрузку. Среди них и помощь в выполнении домашних заданий и попытки решить все конфликты, и контролировать каждый шаг ребенка.

Сидеть рядом со своим ребенком каждый вечер при выполнении домашнего задания

Волнуясь за будущую успеваемость ребенка, мама может каждый вечер сидеть рядом с ребенком за домашними заданиями, проверять ответы, упорядочивать папки и следить за выполнением задач. Родителям кажется, что это именно то, что они "должны" делать, если хотят, чтобы дети хорошо учились.

Но дети, которые постепенно учатся самостоятельно выполнять домашние задания в начальной школе, развивают более сильные навыки планирования, сосредоточения и саморегуляции. Исследование, опубликованное в журнале "Детская нейропсихология", показало, что дети, которые слишком полагались на помощь родителей в начальной школе, имели больше трудностей в средней школе, когда этой поддержки уже не было. Поэтому, если родители всегда сидят рядом с детьми, управляя их рабочей нагрузкой, это не позволяет им развивать практику (и уверенность), необходимые для большей самостоятельности.

Пытаться разрешить все детские конфликты

Дети ссорятся и мирятся постоянно – это абсолютно нормальное для них поведение и навыки, которые учат их коммуникации между собой. Однако многие родители очень хотят помочь своим детям не расстраиваться из-за споров и помогают решать даже самые маленькие конфликты, считая это одной из своих обязанностей. Иногда даже не просто советом, а связываются с родителями другого ребенка, предлагают встречу, обсуждают.

Но дети, которые учатся самостоятельно решать конфликты, развивают более сильную эмоциональную регуляцию и социальные навыки. Долгосрочные исследования показали, что дети, которые рано развивают социальную компетентность, как правило, имеют меньше проблем с дружбой позже. Вмешательство в помощь лишает их реальной практики, необходимой для развития.

Записывать своего ребенка на все возможные кружки и дополнительные занятия

Теннис, фортепиано, шахматный кружок, кружок робототехники, уроки языка, танцы, футбол, вокал. Многим мамам кажется, что ребенок должен попробовать буквально все, что школа может предложить, и быть лучшим во всем. Однако не стоит забывать о перегрузке. Ведь она не делает детей умнее и ловчее. Исследования показывают, что дети, которые загружены домашними заданиями и внеклассными занятиями, часто испытывают больший стресс и тревогу, особенно к тому времени, как они достигают старшей школы. И на самом деле они не показывают значительного академического улучшения.

Контроль за всеми перекусами и временем за экраном

Конечно, контролировать, что ребенок ест и сколько времени проводит за играми в телефоне – обязанность родителей. Но исследования показывают, что когда родители ограничивают доступ к любимой еде, дети часто начинают есть ее еще больше, просто скрывая это. То же самое может происходить и с запретом игр – они все равно будут играть, но вы об этом не будете знать.

Поэтому лучшим решением будет сосредоточиться на умеренности с ограничениями. Позвольте своему ребенку наслаждаться неорганическими закусками, посмотреть соответствующее возрасту шоу после школы или поиграть в игру, пока вы устанавливаете правила, обучаете цифровой грамотности и вознаграждаете хорошие привычки.

Обеспечивать успешность вашего ребенка в учебе

Конечно все родители хотят, чтобы дети хорошо учились в начальной школе. Однако не стоит спешить перескочить через голову и в первом классе уже изучать с ребенком темы второго или третьего, пытаясь дать ему больше и лучше. Всему свое время.

Как показывают исследования, раннее академическое ускорение в начальной школе не предполагает долгосрочного успеха. Дети, которые имеют "средние" результаты, часто догоняют (или превосходят) учеников с ранними высокими достижениями позже. Поэтому поощряйте мышление, направленное на рост, цените усилия выше оценок и развивайте любознательность. Позвольте своему ребенку исследовать, делать ошибки и учиться в собственном темпе.

