Это запрещено законом: 5 вещей, которые директор не имеет права требовать от учителя

Директор школы имеет ограниченные полномочия и не может требовать от учителя выполнения определенных действий. На соответствующие положения закона "Об образовании" обратила внимание украинский педагог, начальник управления Государственной службы качества образования в Сумской области Алла Рябуха.

Для своего TikTok она записала видео с подробным объяснением того, какие требования администрации школы педагог может не выполнять. Рябуха перечислила пять ситуаций, в которых директор, по ее словам, выходит за пределы своих полномочий.

Первым в списке стало требование работать исключительно по одному учебнику или конкретной методике. Как пояснила Рябуха, учитель может самостоятельно выбирать формы, методы и средства обучения. Такое право предусмотрено статьёй 54 Закона Украины "Об образовании". "Учитель обладает академической свободой, он имеет право выбирать формы, методы и средства обучения, если они соответствуют образовательной программе", – пояснила она.

Вторая ситуация – привлечение педагога к работе, которая не предусмотрена трудовым договором или должностной инструкцией. "Убирать территории, делать ремонт, дежурить в выходные… незаконно", – перечислила виды таких работ Рябуха.

Также незаконным она назвала отвлечение учителя от его профессиональных обязанностей без предусмотренных законом оснований. "Бесконечные совещания во время уроков, "быстро сбегай в магазин", "помоги с документами другого учителя" – все это нарушения", – сказала учительница. Она напомнила, что закон "Об образовании" прямо устанавливает, что отрывать учителя от уроков можно только в случаях, предусмотренных законодательством.

В то же время Рябуха отдельно отметила, что в условиях военного времени могут возникать ситуации, когда помощь действительно необходима. Для Сумской области, по ее словам, это может касаться и чрезвычайных ситуаций. "Не дай бог, окна вылетели, все может быть у нас в Сумской области", – сказала она, добавив, что в таких ситуациях в первую очередь нужно учитывать ситуацию с безопасностью.

Четвертый пункт касается оценивания. По словам учительницы, директор не должен требовать от педагога выставлять конкретные оценки или искусственно завышать успеваемость учеников из-за желания улучшить показатели школы. "Оценка – это профессиональная ответственность учителя", – подчеркнула Рябуха.

Пятое требование, которое она назвала неправомерным, – запрет самостоятельно выбирать способ и место повышения квалификации. Закон гарантирует педагогическим работникам право свободно выбирать образовательные программы, формы обучения, а также учреждения и организации, осуществляющие повышение квалификации. "Администрация может рекомендовать, но не диктовать", – подытожила педагог.

В конце видео Рябуха напомнила учителям, что директор руководит работой школы, но его требования должны соответствовать трудовому договору и законодательству. Она также посоветовала педагогам, сталкивающимся с сомнительными поручениями, попросить предоставить соответствующее распоряжение в письменной форме. По словам учительницы, после такой просьбы ситуация нередко разрешается сама собой.

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