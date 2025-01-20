7 фраз родителей, из-за которых подростки не верят в себя и обречены на неудачу

Подростковый возраст – очень важное время для формирования у ребенка характера, привычек и устойчивости. Каждое произнесенное родителями слово подростки будут запоминать и анализировать, это может оставить отпечаток на их жизни.

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Гештальт-терапевт мам и подростков Любовь Рудницкая в Instagram рассказала, какие топ-7 фраз от родителей могут сделать подростка неуверенным в себе. Они будут обречены на неудачу, поэтому родителям следует с умом подходить к каждому слову, а также во всем поддерживать своих детей в непростой для них период.

"Ты весь в мать/отца/бабушку". Это опасная фраза, особенно когда родители при этом указывают на отрицательные черты и ассоциируют ребенка с отрицательными чертами другого человека. Подросток слышит, что в нем собрано все самое худшее, значит, он недостаточно хорош.

"У тебя еще ничего своего нет! Ты еще ничего не заработал/ла самостоятельно!". Ребенок слышит, что все ему нужно заслуживать

"Если не будешь делать так, как мы сказали, мы тебя любить не будем, отдадим соседям/цыганам и т.д." Ребенок слышит, что он недостоин безусловной любви.

"Мы всю жизнь тебе посвятили, работаем не покладая рук для тебя". Ребенок слышит: "Я виноват/виновата, что вообще родился/сь на свет".

"Ты ничего не можешь, дай, мы сделаем сами!" Ребенок слышит, что он недостоин даже попытаться справиться с чем-то самостоятельно

"Получишь двойку – станешь бездомным/дворником/пьяницей". Ребенок слышит, что достижения в жизни измеряются только отметками.

"С тебя толку не будет!" Ребенок слышит, что он обречен на неудачи.

"Не знаю, как ты будешь жить с таким характером!" Ребенок слышит, что с ним что-то не так и его ждет тяжелая жизнь.

Ранее Любовь Рудницкая посоветовала родителям создать карту достижений подростка для того, чтобы повысить его уверенность в себе. Это упражнение не требует много времени и поможет ребенку построить внутреннюю уверенность в себе.

Также эксперт назвала четыре книги, которые помогут родителям лучше понять подростка. Они расскажут, почему подростки в этот период часто закрываются, удаляются от семьи, а также прибегают к мятежам в стремлении показать свой характер и свое "я".

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