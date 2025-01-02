7 главных изменений, ожидающих украинских учеников и учителей в 2025 году

2025 принесет украинским школьникам и учителям определенные изменения. В частности, многие ученики смогут выйти на офлайн обучение, а у старшеклассников начнется пилотирование реформы старшей школы.

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Кроме того, планируется разрабатывать механизмы, привлекающие больше педагогов. Espresso собрало главные изменения, которые будут ждать участников образовательного процесса в 2025 году.

Очное обучение

Министерство образования и науки (МОН) планирует вернуть к очной учебе как можно большее количество школьников в 2025 году. Реализация этой идеи будет предусматривать определенные условия. В частности, учебные заведения должны иметь материально-техническое обеспечение для организации смешанного обучения или укрытия в школе или в радиусе 500 метров.

Для 10 областей – Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской (кроме временно оккупированных территорий), чтобы вернуться к очной или смешанной форме нужно еще и решение совета обороны области или распоряжение руководителя областной военной администрации (ОВА), а также решение педагогического совета по выводу учащихся на очное обучение. Изменения будут введены с 1 сентября 2025 года.

Дистанционное обучение

С 1 сентября 2025 года минимальное количество школьников в дистанционном классе составит 20 учеников. Если ни одно учебное заведение не сможет выполнить условия, то в областном территориальном обществе будет определена школа, которая будет работать без соблюдения требований по наполненности.

Школьники ВПЛ и с временно оккупированных территорий

Ученики, вынужденные изменить место жительства из-за полномасштабного вторжения России в Украину, с 1 сентября должны учиться в школах по месту своего фактического пребывания. Таким образом, МОН планирует повысить уровень образования учеников. В то же время, учителя смогут найти индивидуальный подход, а школьникам будет легче интегрироваться в новое общество.

Дети, находящиеся на временно оккупированных территориях (ВОТ), смогут переходить в другие учебные заведения, если их дистанционные классы, где они учились, перестанут функционировать по новым правилам. Перевод может производиться согласно решению ОВА.

Также для учеников на ВОТ предусмотрен педагогический патронаж, когда за каждым школьником закрепляется учитель, а обучение проходит в индивидуальной форме.

Обучение для детей за границей

Находящиеся за рубежом дети не смогут параллельно учиться в двух школах. Так, для школьников предусмотрен украиноведческий компонент, согласно которому ученики будут изучать только предметы, которых нет в зарубежных заведениях: украинский язык и литературу, географию и историю Украины. Таким образом, МОН планирует снизить двойную нагрузку. Выбрать школу по такой программе можно уже сейчас.

НМТ и ГИА для выпускников

В 2025 году ученики 4, 9 и 11 классов не будут составлять государственную итоговую аттестацию (ГИА). Только четвертоклассники будут участвовать во втором этапе пилотирования ГИА, однако полученные данные не будут отражаться на итоговых оценках. Результаты используют исключительно для уточнения подходов к оценке.

Национальный мультипредметный тест будет проходить с 14 мая по 25 июля. Участники будут сдавать тесты по 4-м предметам: трем обязательным (украинский язык, математика и история Украины) и четвертому на выбор – украинская литература, география, биология, химия, физика или иностранный язык.

Профильное среднее образование

В 2025/26 учебном году начнется двухлетнее пилотирование профильного среднего образования. Оно состоится более сотни школ, где будут созданы академические лицеи, будут проходить тестирование учебных и методических материалов и создаваться курсы по выбору. Само же введение реформы состоится в 2027 году.

Подготовка новых учителей

Чтобы избежать острого дефицита учителей, происходит поиск путей, как можно привлечь к профессии больше людей. Рабочая группа будет разрабатывать механизмы привлечения и подготовки к работе в школе людей с высшим непедагогическим образованием. В частности, одним из выходов может стать участие в специальных коротких годовых программах для людей с высшим непедагогическим образованием.

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