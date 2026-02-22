7 культовых игрушек 90-х, которые на самом деле были пропагандой

Большинство современных родителей не считают, что игрушки их детства были пропагандой. Однако так ли это на самом деле, ведь любая игра формирует развитие мозга, влияет на привычки, увлечения, интересы в будущем.

По словам детских психологов, игрушки являются достаточно мощным средством воздействия на чьи-то убеждения, ценности и поведение в любом возрасте. Конечно, не все игры были вредны или коварно несли в себе конкретные убеждения, однако некоторые из них все же влияли на будущий выбор профессии, взгляды на жизнь и прочее, пишет сайт YourTango и предлагает перечень 7 культовых игрушек из 90-х годов, которые были пропагандой.

Монополия

Игра "Монополия" была запущена в продажу в 1930-х годах, во время Великой депрессии. Эта игра прославляла капитализм, и люди, которые в тот момент отчаянно нуждались в надежде на лучшую жизнь – получили ее в игре.

"Монополия" и ее спин-оффы (включая "Монополию-юниор", которая продается детям в возрасте от пяти лет) были проданы тиражом более 275 миллионов копий по всему миру. Однако игра не учит детей сотрудничеству, этике или справедливой экономике. Она учит их, что деньги – это конечная цель, богатство оправдывает жестокость, а победа требует, чтобы кто-то другой проиграл.

Пластиковые солдатики

Идея этих игрушек – нормализовать мысль о том, что мужчина должен воевать, что война это нормально. Стоит заметить, что эта пропаганда действенна до сих пор. Наверное, мальчиков, которые в детстве не играли в войну, не существует.

Солдатики, как игрушки были созданы в 1700-х годах в Германии, чтобы отметить военные подвиги Фридриха Великого. Первые такие фигурки были сделаны из металла, а уже позже – из пластика и стали полноценными игрушками и сыграли важную роль в прославлении милитаризма для детей 20 века. Обновлялся только дизайн: сначала это были солдатики и военная техника с элементами времен Первой мировой войны, затем – Второй. Подобные игрушки существуют и сейчас, потому что и войны, к сожалению, продолжаются. Однако фактически роль этих игрушек – нормализация насилия и образа войны как увлекательного приключения, а не трагедии.

Кухонная техника и приборы для уборки

После окончания Второй мировой войны, когда мужчины вернулись домой, американское правительство создало образ идеальной домохозяйки – это вытеснило женщин с фабрик обратно на кухню. Для пропаганды этой роли использовалась не только реклама бытовой техники, которая была направлена на взрослых женщин, но и игрушки для маленьких девочек, которые были копиями взрослых приборов. Это были кухонные принадлежности, пылесосы, утюги, плиты и духовые шкафы. Игрушки маскировали домашний труд под игру, обучая маленьких девочек, что приготовление пищи – это веселое занятие для женщин и неизбежная часть их будущего.

Барби

До появления культовой Барби, все куклы были младенцами (пупсами), предназначенными для того, чтобы научить маленьких девочек воспитывать своих будущих детей. Это также было формой пропаганды, которая несла в себе идею, что каждая женщина должна родить. А вот Barbie, которая была создана Рут Хэндлер и запущена Mattel в 1959 году, стала первой массовой куклой для взрослых в истории Америки, которая учила не материнству, а тому, как они должны выглядеть, одеваться, работать и делать покупки. То есть она была задумана, как показатель красоты и успеха, но фактически стала пропагандой нереалистичных стандартов внешности, гендерных ролей и потребительского стиля жизни.

Сейчас бренд Barbie известен своими разнообразными куклами и феминистическими игровыми фильмами, но изменения были медленными.

G.I. Joe и подобные боевые фигурки супергероев

Это также элемент пропаганды военных действий. Созданный как герой-защитник, он на самом деле учит тому, что сила и оружие – главный способ решения проблем.

Ранние версии имели форму и оружие, имитирующие солдат армии, флота, воздушных сил и морской пехоты, знакомя мальчиков с четырьмя видами войск. Успех фигурок перерос в мультсериалы, фильмы и видеоигры, которые вдохновили несколько поколений мужчин стать военнослужащими США.

Черепашки-ниндзя

Эти герои Черепашки были созданы в 1984 году Кевином Истменом и Питером Лердом как пародия на популярные комиксы. Первые выпуски имели довольно мрачный и насильственный сюжет, в отличие от веселого мультсериала, который сделал черепашек мировыми звездами. В 1987 году компания "Playmates Toys" начала выпуск игрушек, что закрепило успех бренда в поп-культуре, однако фактически они несли в себе романтизацию драк и насилия, поданных в легкой, юмористической форме, что в результате снижало критическое восприятие агрессии.

Тамагочи

Эта популярная в те годы игрушка была создана японской компанией Bandai в 1996 году, а официальным автором идеи является Аки Маита. Мысль разработать такую игрушку возникла после того, как автор увидела ребенка, который пытался пронести своего домашнего любимца в школу. Это и вдохновило ее на создание портативного электронного любимца, чтобы каждый ребенок в любом месте и в любое время мог беспокоиться о ком-то. Однако фактически это стало ранней формой привязки к гаджетам и цифровой зависимости, которая уже тогда формировала модель постоянного контроля и потребления.

