7 вещей, которые никогда не следует делать, отправляя детей в школу

Для многих семей ежедневный ритуал отправки детей в школу может быть самым хаотичным временем дня. Разбудить, накормить, проконтролировать содержимое рюкзака и при этом не поссориться и не подгонять – довольно сложно.

Однако стоит помнить, что именно утро существенно влияет на настроение ребенка в течение дня. Поэтому эксперты советуют избегать нескольких распространенных ошибок, а вместо этого создать плавные и спокойные утренние ритуалы, которые будут на пользу как детям, так и родителям. Сайт The Time of India предлагает семь вещей, которые никогда не стоит делать, отправляя своих детей в школу, и что делать вместо этого.

Никогда не подгоняйте их

Поспешное утро вызывает у детей тревогу и плохое начало всего дня. Младшим школьникам нужно больше времени, чтобы проснуться, подумать, подготовиться и перейти от одной деятельности к другой. Это может легко привести к забывчивости, эмоциональной перегрузке и стрессу. Вместо этого подготовьте одежду, рюкзак и ланч-боксы накануне вечером. Эта простая привычка обеспечивает ощущение предсказуемости для вашего ребенка и уменьшает утренний хаос, помогая ему начать школьный день спокойно и уверенно.

Не пропускайте завтрак, даже в напряженные дни

Пропуск завтрака может показаться безобидным, но диетологи предупреждают, что он может напрямую повлиять на сосредоточенность, уровень энергии и поведение ребенка в классе. Голодный ребенок, скорее всего, станет раздражительным, рассеянным и уставшим уже после первых уроков. Предлагайте быстрые и здоровые варианты завтрака. Даже небольшой завтрак лучше, чем ничего, и он гарантирует, что ваш ребенок останется внимательным и энергичным в течение дня.

Избегайте использования страха или угроз, даже когда очень спешите

Такие утверждения, как "Если ты не соберешься сейчас, тебя будут ругать в школе", вселяют ненужный страх. Угрозы могут подействовать, но повредят их эмоциональному благополучию в долгосрочной перспективе. Установите утренний распорядок дня с подсказками для них, такими как воспроизведение определенной песни, использование визуальной таблицы или легкие напоминания, чтобы помочь им собираться вовремя.

Никогда не игнорируйте их эмоциональное состояние

Многие дети нервничают из-за школы, будь то контрольные в классе, споры с друзьями или даже страх перед строгими учителями. Игнорирование таких чувств только добавляет ощущение, что их не понимают и они наедине со своими проблемами. Поэтому стоит каждое утро находить немного времени на короткий, но важный разговор, который покажет ребенку, что его чувства важны.

Не перегружайте рюкзак ребенка

Родители иногда кладут дополнительные тетради, тяжелые ланч-боксы или другие вещи "на всякий случай". Тяжелая сумка может напрягать спину ребенка и делать ходьбу неудобной. Соблюдайте школьное расписание. Поощряйте ребенка проверять свою сумку вместе с вами – это развивает самостоятельность, одновременно сохраняя управляемость нагрузкой.

Никогда не обсуждайте стрессовые проблемы взрослых перед школой

Споры, финансовые проблемы или горячие дискуссии в начале дня могут эмоционально вывести детей из равновесия. Они могут перенести этот стресс в школу, влияя на их сосредоточенность и уверенность. Старайтесь поддерживать спокойствие утром. Избегайте серьезных разговоров, а вместо этого создайте теплое прощание, которое даст вашему ребенку ощущение безопасности и любви, прежде чем он выйдет за дверь.

Избегайте поспешных прощаний

Некоторые родители машут рукой на прощание, выполняя много задач одновременно, или поспешно покидают своих детей. Для взрослых это эффективно, но может казаться отчуждением для ребенка. Простое, внимательное прощание – легкие объятия, поцелуй и пожелание хорошего дня значительно повышают их уверенность и эмоциональную безопасность.

