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Батьки часто роблять це перед школою: 7 помилок, яких краще уникати

Анна БоклажукАнна Боклажук
Time to read3 хв
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Батьки часто роблять це перед школою: 7 помилок, яких краще уникати
Ілюстративне зображення. Дівчинка збирає рюкзак до школи. Джерело: Pvproductions/Freepik

Для багатьох сімей щоденний ритуал відправлення дітей до школи може бути найхаотичнішим часом дня. Розбудити, нагодувати, проконтролювати вміст рюкзака і при цьому не посваритись і не підганяти – доволі складно.

Проте варто пам’ятати, що саме ранок суттєво впливає на настрій дитини протягом дня. Тож експерти радять уникати кількох поширених помилок, а натомість створити плавні та спокійні ранкові ритуали, що будуть на користь як дітям, так і батькам. Сайт The Time of India пропонує сім речей, які ніколи не варто робити, відправляючи своїх дітей до школи, і що робити замість цього.

Ніколи не підганяйте їх

Поспішний ранок викликає у дітей тривогу та поганий початок усього дня. Молодшим школярам потрібно більше часу, щоб прокинутися, подумати, підготуватися та перейти від однієї діяльності до іншої. Це може легко призвести до забудькуватості, емоційного перевантаження та стресу. Натомість підготуйте одяг, рюкзак та ланч-бокси напередодні ввечері. Ця проста звичка забезпечує відчуття передбачуваності для вашої дитини та зменшує ранковий хаос, допомагаючи їй розпочати шкільний день спокійно та впевнено.

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Батьки часто роблять це перед школою: 7 помилок, яких краще уникати

Ілюстративне зображення. Дитині важко прокинутись і зібратись до школи. Джерело: Freepik

Не пропускайте сніданок, навіть у напружені дні

Пропуск сніданку може здатися нешкідливим, але дієтологи попереджають, що він може безпосередньо вплинути на зосередженість, рівень енергії та поведінку дитини в класі. Голодна дитина, швидше за все, стане дратівливою, розсіяною та втомленою вже після перших уроків. Пропонуйте швидкі та здорові варіанти сніданку. Навіть невеликий сніданок краще, ніж нічого, і він гарантує, що ваша дитина залишиться уважною та енергійною протягом дня.

Уникайте використання страху чи погроз, навіть коли дуже поспішаєте

Такі твердження, як "Якщо ти не зберешся зараз, тебе будуть сварити в школі", вселяють непотрібний страх. Погрози можуть подіяти, але зашкодять їхньому емоційному благополуччю в довгостроковій перспективі. Встановіть ранковий розпорядок дня з підказками для них, такими як відтворення певної пісні, використання візуальної таблиці або легкі нагадування, щоб допомогти їм збиратися вчасно.

Ніколи не ігноруйте їхній емоційний стан

Багато дітей нервують через школу, хай то контрольні в класі, суперечки з друзями чи навіть страх перед суворими вчителями. Ігнорування таких почуттів лише додає відчуття, що їх не розуміють і вони наодинці зі своїми проблемами. Тож варто щоранку знаходити трохи часу на коротку, але важливу розмову, яка покаже дитині, що її почуття важливі.

Не перевантажуйте рюкзак дитини

Батьки іноді кладуть додаткові зошити, важкі ланч-бокси або інші речі "про всяк випадок". Важка сумка може напружувати спину дитини та робити ходьбу незручною. Дотримуйтесь шкільного розкладу. Заохочуйте дитину перевіряти свою сумку разом з вами – це розвиває самостійність, водночас зберігаючи керованість навантаженням.

Батьки часто роблять це перед школою: 7 помилок, яких краще уникати

Ілюстративне зображення. Хдопчик біля школи з рюкзаком на спині. Джерело: Freepik

Ніколи не обговорюйте стресові проблеми дорослих перед школою

Суперечки, фінансові проблеми або гарячі дискусії на початку дня можуть емоційно вивести дітей з рівноваги. Вони можуть перенести цей стрес у школу, впливаючи на їхню зосередженість та впевненість. Намагайтеся підтримувати спокій вранці. Уникайте серйозних розмов, а натомість створіть тепле прощання, яке дасть вашій дитині відчуття безпеки та любові, перш ніж вона вийде за двері.

Уникайте поспішних прощань

Деякі батьки махають рукою на прощання, виконуючи багато завдань одночасно, або поспішно залишають своїх дітей. Для дорослих це ефективно, але може здаватися відчуженням для дитини. Просте, уважне прощання – легкі обійми, поцілунок та побажання гарного дня значно підвищують їхню впевненість та емоційну безпеку.

Раніше OBOZ.UA писав про 5 речей, через які мами переживають у початковій школі, але вони насправді не мають значення.

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