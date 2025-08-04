80% поступающих в аспирантуру – мужчины: сколько студентов не смогли преодолеть пороговый балл в 2025 году

В 2025 году 80% поступающих в аспирантуру – мужчины. Экзамен по общей учебной компетенции (ТЗНК) не сдали 6 студентов из 13 591 человек. Пороговые баллы по иностранному языку не преодолели 298 поступающих, из которых 212 мужчин и 86 женщин.

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Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он отметил, что примерно 80% составляет доля мужчин среди тех, кто не явился на тестирование. В среднем среди всех специальностей таких оказалось 20,4%. Высший балл (от 150 до 200) получили 39,8% поступающих.

Поступающих в магистратуру в этом году практически поровну (женщин 48,2%). Количество тех, кто не явился на тестирование – 16,3%. ТЗНК не прошло 79 из 93632 студентов. Больше половины будущих аспирантов и магистров – 65,3% получили высший балл – от 150 до 200. По иностранному языку не преодолели порог 4,87%. Здесь мужчин и женщин почти поровну – 50/50%.

Высший балл получило 29,3% поступающих.

Напомним, в 2024 году из 100 тысяч поступающих в аспирантуру 91 500 оказались мужчинами призывного возраста, имеющими степень магистра. Участие в отборе на бюджетные места будет до 25 тысяч абитуриентов. Благодаря поднятию проходного балла при сдаче единого вступительного экзамена удалось "отсеять" значительную часть абитуриентов призывного возраста. Известно, что до 2022 года в аспирантуру поступало около 7 тысяч студентов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что количество бюджетных мест в аспирантуру существенно уменьшится.

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