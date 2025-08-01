9 из 10 выпускников университетов Швейцарии работают по специальности, в Украине – лишь каждый второй. Почему стоит бить тревогу

В Швейцарии 9 из 10 выпускников вузов работают по специальности, которая соответствует полученному ими образованию. Соотношение между обучением и трудоустройством связано со временем начала трудовой деятельности и количеством вакансий в этой области, доступных в регионе.

Видео дня

Об этом рассказал доктор экономических наук и профессор Александр Костюк в Facebook. По его словам, согласно данным, большинство выпускников начинают работать по специальности через год после окончания вуза. В то же время в Украине 53% владельцев дипломов о высшем образовании работают на должности, которая не соответствует образовательной специальности.

"У швейцарских "часов высшего образования" погрешность небольшая – горизонтальный квалификационный разрыв составляет всего 7%, то есть именно такой процент работающих выпускников университетов трудоустроены в соответствии с полученной в университете специальностью. Для сравнения: аналогичный показатель в Британии составляет 32%, а в Украине – 53%. То есть в Украине каждый второй владелец диплома о высшем образовании работает на должности, которая не соответствует образовательной специальности, в рамках которой человек получил знания и навыки", – пишет Костюк.

Это становится одной из причин, почему Украина занимает место в девятом десятке в мире по показателю производительности труда.

В комментариях к сообщению Костюк также подтвердил слова пользовательницы соцсети, которая указала на то, что система высшего образования производит трудовых мигрантов. Он отметил, что есть несколько групп молодежи. В частности, те, кто сможет реализоваться за рубежом, люди, которые не смогут объяснить, какое отношение их профессиональный путь имеет к высшему образованию, и те, которые выедут за границу для получения высшего образования и никогда не вернутся домой. Все это становится причиной игнорирования запросов рынка труда.

Напомним, 48% иностранных студентов после завершения обучения в университете Чехии и получения диплома бакалавра планируют остаться в стране с целью дальнейшего обучения и работы и лишь 12% из них – вернуться домой. Каждый восьмой соискатель образования среди иностранцев – украинец. В 2022 году количество студентов из Украины в университетах Чехии выросло на 42% – до 6224 человек.

Важность удержания международных талантов определяется в Чехии несколькими стратегическими документами. В них подчеркивается важность удержания квалифицированных работников, в том числе и иностранных выпускников, для долгосрочной конкурентоспособности на глобальном уровне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что только 30% студентов, обучающихся на педагогических специальностях, планируют работать в школе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!