Только 30% студентов, которые обучаются на педагогических специальностях, планируют работать в школе. Инфографика

Только 32,4% студентов педагогических вузов планируют работать в школах после окончания учебного заведения. В то же время, 42,9% не определились с выбором, а еще 24,7% не будут работать по специальности.

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Такие результаты показало исследование проведенное Центром гражданского образования "Альменда". Согласно данным, оценка определенности по уровням обучения показывает, что среди участников мониторинга, обучающихся на бакалавриате, количество тех, кто не планирует работать в школе значительно выше – 26,07%. Тогда как среди магистров таких 5,88%.

Исследователи предполагают, что этот показатель зависит от желания студентов бакалавриата и дальше учиться по уровню "магистр".

Несмотря на это, процент неопределившихся выпускников магистратуры значительный – 64,71%.

Среди студентов, принявших участие в опросе, большинство были выпускниками учебного уровня "бакалавр" – 93,5%. Соответственно, средний возраст респондентов –19–21лет (71,5%). Подавляющее большинство составили женщины (90,9%).

Напомним, украинский репетитор и наставница учителей Анастасия Дерлеменко вызвала дискуссию в сети назвав причины бедности учителей. По ее словам, причиной становится их желание спасти мир и взгляды, что "не всем же деньги зарабатывать, а кто-то должен учить детей". Специалист отметила, что учителя работают, считая, что делают это ради детей. Но на самом деле, по словам Дерлеменко, педагоги "обслуживают систему", которая не заботится об учениках.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учитель географии назвал причину увольнения из государственной школы и вызвал дискуссию в сети.

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