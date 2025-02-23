9 продуктов, которые заряжают детей энергией и помогают сосредоточиться на обучении

Учебный год в разгаре и детям обязательно нужно подкрепление, чтобы иметь энергию не то только на уроки, но и занятия спортом, увлечения и игры с друзьями. Родители должны помочь школьникам оставаться энергичными и сосредоточенными на учебе.

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Для этого в рацион стоит добавить некоторые продукты, богатые витаминами для работы мозга. Об этом пишет ресурс Times of India.

Миндаль

Миндаль богат витамином Е, полезными жирами и магнием, которые поддерживают работу мозга и память. Горсть замоченного миндаля каждое утро помогает повысить когнитивные способности и поддерживает постоянный уровень энергии в течение дня, что делает его отличным перекусом для детей, идущих в школу.

Яйца

Яйца – это источник белка, холина и необходимых витаминов, которые поддерживают развитие мозга и концентрацию внимания. Они дольше сохраняют чувство сытости у детей, предотвращая вялость. Независимо от того, сварены ли они вкрутую, всмятку или приготовлены в виде омлета, яйца – отличный способ начать день для ребенка.

Овес

Овес богат клетчаткой, которая помогает медленному пищеварению и поддерживает стабильный уровень энергии. Он также богат витаминами группы В и железом, которые улучшают работу мозга. Миска овсянки с фруктами и орехами по утрам поможет детям оставаться активными и сосредоточенными.

Арахис

Арахис богат полезными жирами, белком и витамином B3, которые поддерживают когнитивные функции. Арахисовое масло, намазанное на цельнозерновой хлеб, или горсть жареного арахиса станут отличным источником энергии для детей во время перерывов в учебе.

Шпинат

Этот зеленый листовой овощ богат железом и фолиевой кислотой, необходимыми для транспортировки кислорода к мозгу. Шпинат помогает предотвратить усталость и поддерживает мозговую активность.

Молоко

Молоко – отличный источник кальция, витамина D и белка, которые способствуют развитию мозга и выработке энергии. Стакан теплого молока перед школой или сном помогает улучшить память, концентрацию и общее состояние здоровья, сохраняя у детей остроту ума и внимательность.

Гхи

Топленое масло гхи содержит полезные жиры, которые улучшают память и работу мозга. Небольшое количество топленого масла в рисе обеспечивает незаменимые жирные кислоты, которые помогают детям оставаться активными, не вызывая у них вялости.

Бананы

Бананы – это мгновенный источник энергии, они содержат калий и натуральные сахара. Они обеспечивают постоянное высвобождение глюкозы, сохраняя детей сытыми и сосредоточенными. Добавление банана на завтрак или в качестве перекуса в полдень помогает поддерживать выносливость и умственную активность во время длительных учебных сессий.

Грецкие орехи

Грецкие орехи – это орехи, стимулирующие работу мозга, богатые жирными кислотами омега-3, которые улучшают память и концентрацию. Всего несколько грецких орехов в день могут улучшить когнитивные функции и поддерживать внимание детей. Их можно есть сырыми, добавлять в молочные коктейли или смешивать с десертами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее учитель начальных классов затронул болезненную тему, кто должен готовить ребенка к школе. В сети разгорелась дискуссия.

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