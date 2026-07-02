'А потом к врачу, который не сдал НМТ?' Лубинец привел аргументы в пользу снижения проходного балла, но его раскритиковали

Задания национального мультипредметного теста (НМТ) выходят за рамки школьной программы, и для того, чтобы сдать экзамен, приходится прибегать к услугам репетиторов. Кроме того, тесты в этом году были сложнее, чем в предыдущие годы, а дети не могут подать апелляцию.

Видео дня

Об этом отметил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он также сказал, что учителя и выпускники не могут проанализировать задания и узнать свои ошибки, ведь тесты не публикуются, что значительно отличает НМТ от внешнего независимого оценивания.

"Ребенок может подать апелляцию, когда он находится в том же помещении, сидит перед тем же оборудованием. Как только тест закончен, все, апелляции уже нет. А установить, что в задании была ошибка, ребенок может уже после", — подчеркнул Лубинец.

Он настаивает на снижении проходных баллов со 150 до 130, ведь если этого не сделать, то значительное количество детей решит получать образование за рубежом. В частности, это касается абитуриентов, поступающих на медицинские специальности. Чиновник считает, что знания необходимо проверять после получения высшего образования.

Главные истории дня

"Когда я слышу аргументы о том, что Лубинец хочет, чтобы уровень врачей в Украине упал, снизился, у меня такая же реакция. Просто смешно. Ребенок, окончивший школу, еще не становится врачом. Чтобы стать врачом, нужно каждые полгода сдавать экзамены. Если не сдаешь, тебя отчисляют. Затем нужно пройти интернатуру, защитить диплом, и только после этого можно стать врачом", – подчеркивает омбудсмен.

Он обеспокоен тем, что дети уезжают за границу для получения высшего образования. В то же время в Европе для украинских абитуриентов предусмотрены отдельные грантовые программы, в рамках которых не требуется предоставлять результаты НМТ, а достаточно лишь рассчитать средний балл по школьному аттестату. Кроме того, там не требуется сразу владеть иностранным языком, а абитуриентам предлагают стипендии и право на бесплатное проживание. По мнению Лубинца, наша страна проигрывает в условиях поступления по сравнению с зарубежными вузами, поэтому впоследствии придется искать аргументы, как вернуть украинских детей обратно.

Украинцы раскритиковали аргументы омбудсмена, отметив, что если снизить проходные баллы, в учебные заведения сможет поступить кто угодно, что снизит качество подготовки специалистов. Таким образом, в Украине появятся врачи, которые не могут сдать школьный экзамен. Некоторые иронизировали, что с подобными идеями вступительные тесты стоит отменить, а выпускников будут зачислять в вузы даже без заявлений.

"А потом к врачу, который не может сдать НМТ, но сможет лечить?"

"Украинский язык в рамках школьной программы".

"Да я бы его вообще отменил. Зачем эти полумеры? Тогда можно будет одновременно получать "высшее" образование не в двух вузах, как сейчас, а в трех-четырех. Если оно ещё кому-то понадобится".

"По такой логике тогда нужно вообще отменить НМТ".

"Давайте вообще отменим проходные баллы, дети просто будут ставить галочку, и их будут зачислять в университет".

Напомним, накануне Дмитрий Лубинец обратился к правительству и Министерству образования и науки с просьбой снизить проходной балл на НМТ со 150 до 130. Он отметил, что дети находятся в неравных условиях при поступлении и испытывают стресс из-за обстоятельств, в которых сдают экзамен.

За июнь 2026 года в Офис омбудсмена поступила 21 жалоба на проблемы во время сдачи НМТ. Чиновник подчеркнул, что правительство должно учитывать условия подготовки и сдачи экзамена, которые негативно влияют на тестирование. Это предложение также поддерживает Союз ректоров высших учебных заведений, который обратился к министру образования.

Он обратил внимание и на условия проведения НМТ во время воздушных тревог, когда дети вынуждены сидеть более 13 часов в экзаменационных центрах без надлежащих условий. В то же время лишь треть центров работает в укрытиях, и во многих регионах ситуация критическая, ведь учебные заведения не располагают надлежащими укрытиями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы поссорились из-за выпускников, желающих поступить на бюджет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!