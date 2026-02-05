'Аби як' чи 'абияк': как правильно писать на украинском

Трудно говорить о настоящей языковой умелости, если человек способен только правильно высказываться устно, но допускает ошибки на письме. В то же время существуют языковые нюансы, которые способны запутать даже тех, кто хорошо владеет украинским.

Видео дня

Например, сможете ли вы сразу сориентироваться, как нужно писать: вместе "абияк" или отдельно "аби як"? На первый взгляд разница неочевидна, однако эти формы имеют разное значение и употребляются в разных ситуациях. Разобраться в этом вопросе помогают специалисты Telegram-канала "Correctarium – Українська мова".

Языковеды советуют пользоваться простым приемом – попробовать заменить слово синонимами. Если в контексте уместны варианты "как-нибудь", "кое-как", "как придется", "невнимательно", в таком случае вам нужно наречие "абияк", писать которое следует вместе. Кстати, обратите внимание на ударение – оно ставится на звук [и]: аби́як.

Во всех других случаях вам нужна будет конструкция из союза с наречием "аби як". Здесь ударение уже ставится логическое и оно падает на слово "як" – аби я́к.

Чтобы лучше понять разницу, обратимся к примерам:

З усього було видно, що роботу зроблено абияк.

Він був ладен на все, аби як віддячити за доброту.

Также стоит вспомнить еще одну подобную языковую пару: прилагательное "неабиякий" и словосочетание "не абиякий". Первое слово означает что-то значительное, весомое, особенное: "неабиякий успіх", "неабиякий талант". Второй вариант употребляется для подчеркивания отличия одного предмета от других: "не абиякий подарунок, а справді цінний", "не абияка страва, а фірмова".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно называть спортивное упражнение для рук, которое почти все ошибочно называют "віджимання".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.