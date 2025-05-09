Абитуриенты, которые будут сдавать НМТ-2025 по химии и физике, получат дополнительное преимущество при поступлении: МОН сообщило детали

Абитуриенты, которые будут выбирать физику и химию на национальном мультипредметном тесте в 2025 году, получат дополнительное преимущество при поступлении, где эти предметы являются профильными. В частности, для расчета конкурсного балла будет применяться коэффициент 0,5 в отличие от 0,2 для непрофильной украинской литературы.

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Такую информацию предоставило Министерство образования и науки на запрос украинского медиа. Таким образом поступающих будут мотивировать выбирать необходимые для государства специальности.

"При поступлении на соответствующие специальности конкурсный балл может быть больше на тридцать баллов – 133.3 балла вместо 103.7, если поступающий получил 100 баллов на НМТ. Другой вариант – когда все четыре предмета по 200. Тогда с профильной физикой или химией конкурсный балл будет 200, а с непрофильной украинской литературой – 177,7 балла. То есть разница в двадцать два балла", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий выразил обеспокоенность низким количеством абитуриентов, которые в основной сессии НМТ-2025 выбрали физику и химию.

"Нас беспокоит, что химию и физику выбирают относительно мало студентов. Я напомню, что в этом году физику выбрали 8800, а химию вообще 2800. И это очень плохая цифра. В этом году есть определенная инновация. Коэффициент поступающего увеличивается для тех абитуриентов, которые выбирают физику или химию. Это тот способ, как мы хотим в будущем все-таки мотивировать наших абитуриентов, чтобы они все-таки не забывали о химии и физике. Это важные предметы и с ними будет легче поступить чем с другими предметами", – сказал Винницкий.

Он также отметил, что нынешние десятиклассники и девятиклассники, которые в будущем будут сдавать НМТ, будут выбирать именно эти предметы. Поэтому такая инициатива будет иметь эффект в будущем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что самым популярным предметом, который выбирали поступающие для сдачи НМТ, стал английский язык. Ему отдали предпочтение 114 664 участника экзамена.

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