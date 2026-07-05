Агрессия, проблемы с социальными сетями и моббинг: учителя назвали основные проблемы немецких школ

46% учителей назвали поведение учеников главной проблемой в немецких школах. Педагоги чаще всего отмечают отсутствие мотивации и желания учиться, психологические проблемы, трудности с концентрацией внимания, дисциплинарные нарушения, а также агрессию, моббинг и негативное влияние социальных сетей.

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Особенно часто на такие проблемы указывают учителя общеобразовательных и профессиональных школ, тогда как в гимназиях и начальных школах подобные трудности возникают реже. Об этом сообщает DW со ссылкой на проведенный опрос, в котором приняли участие 1547 педагогов.

На втором месте среди проблем учителей оказалась неоднородность классов — различия в уровне подготовки и потребностях школьников. На это указали 34% опрошенных педагогов, ещё 27% жалуются на высокую нагрузку и нехватку времени.

В то же время дефицит работников образования, который недавно считался одной из главных проблем немецкой школы, постепенно отходит на второй план. Если в 2024 году нехватку сотрудников называли серьёзной проблемой 26% учителей, то в 2026 году — уже 18%.

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Около 52% опрошенных считают, что совместное обучение детей с различными образовательными потребностями приносит пользу не всем ученикам. Авторы исследования отмечают, что для успешной инклюзии школам не хватает ресурсов и специалистов. Педагоги, которые чувствуют себя подготовленными к работе в инклюзивных классах, значительно реже сообщают о признаках профессионального выгорания и чаще всего положительно оценивают результаты такой модели обучения.

83% учителей остаются довольны своей профессией. В то же время 28% педагогов признались, что сменили бы профессию, если бы у них была такая возможность. Еще 24% несколько раз в неделю испытывают эмоциональное истощение, а 12% – выгорание практически ежедневно. Особенно высокие показатели выгорания исследователи зафиксировали среди педагогов моложе 40 лет.

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