Американская учительница умерла от COVID-19: она верила в теории заговора и не вакцинировалась
В США учительница английского языка Ивонн Браун умерла от COVID-19. Женщина верила в теории заговора относительно этой прививки и отказалась вакцинироваться.
Партнер Ивонн убит горем и призывает людей делать прививки от коронавируса. Теперь мужчина – отец-одиночка, у них с любимой было двое детей, сообщает NBC4 Washington.
Ивонн Браун преподавала английский язык в Parkdale High School – государственной школе городка Ривердейл, округ Принс-Джордж штата Мэриленд.
Как рассказал партнер учительницы Невилл Адамс, в прошлом месяце она и их дочери – 10 и 11 лет – получили положительный тест на коронавирус.
Через какое-то время у Ивонн начались проблемы с дыханием, ее срочно доставили в больницу. У учительницы развилась стрептококковая инфекция и пневмония, женщину пришлось перевести на аппарат ИВЛ.
Семье учительницы пришлось попрощаться с ней по Zoom.
"Вам нужно поговорить с больными людьми, чтобы попытаться дать им волю к выживанию. Поэтому я сказал им (дочерям – Ред.) говорить такие слова, как "Проснись, мамочка", – рассказал мужчина.
Но Ивонн не смогла проснуться. Она умерла на следующий день после Дня Благодарения – 26 ноября.
Учительница не вакцинировалась от коронавируса. Невилл рассказал, что много раз пытался убедить любимую сделать прививку, но она верила в теории заговора об уколах и отказалась ее сделать.
Убитый горем мужчина призывает вакцинироваться от COVID-19.
"Меня приводит в ярость то, что есть люди, которые целенаправленно пытаются дезинформировать общественность", – сказал Невилл Адамс.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В США учителя музыки уволили за отказ делать прививку против COVID-19. Преподаватель Кингсли Кизработал в средней школе Франклина в Спрингфилде, штат Иллинойс. Учитель пояснил, что не будет ставить зарплату выше принципов. Не захотел он делать и регулярные тесты на коронавирус.
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