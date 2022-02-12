Американский учитель-пенсионер сорвал джекпот в $110 тыс: "выиграли" даты дней рождения его детей
В штате США Северная Каролина учитель-пенсионер сорвал джекпот в лотерею – $110 тыс. В качестве выигрышных номеров он использовал комбинацию дат дней рождения своих детей.
Мужчина собирается часть денег инвестировать, а остальными поделиться со своей семьей. Об этом сообщает The Sun. комбинацию дней рождения своих детей в качестве выигрышных номеров.
77-летний Луис Пэйн-младший – учитель на пенсии в Северной Каролине. Педагогом он проработал 40 лет.
Мужчина сорвал джекпот в $110 тыс. в образовательной лотерее Cash 5. Причем выгрышной стала комбинация дат рождения детей пенсионера. По его признанию, он был ошеломлен таким поворотом событий.
"Конечно, я в это не поверил", – сказал он участникам образовательной лотереи.
Мужчина покупает билеты образовательной лотереи, так как деньги от продажи билетов идут на нужды местных школ.
"Это лучшее, что есть в нашей стране", – пояснил Луис Пейн-младший.
После уплаты налогов и сборов его выигрыш составил $78 122. Бывший педагог рассказал, что часть денег хотел бы инвестировать. А оставшимися поделится со своей семьей.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Правительство Австрии сообщило о запуске лотереи вакцинированным от COVID-19 в виде купонов на 500 евро. При вакцинации австрийцы будут получать лотерейные билеты, и примерно каждый десятый билет позволит выиграть ваучер на 500 евро. На такую стимуляцию прививаться от коронавируса власти выделили 1 млрд евро.
В США мама учителя начальной школы случайно накормила брауни с марихуаной своих пожилых друзей в общественном центре. Пирожные испек сам учитель. Мужчину арестовали, его обвинили в хранении запрещенных веществ.
В американском штате Южная Дакота вспыхнул скандал из-за конкурса для учителей. Преподавателям предложили посостязаться за деньги для своих классных фондов. Чтобы их получить, они должны были ползать по матам и хватать деньги – как можно больше за 5 минут.