Американский учитель-пенсионер сорвал джекпот в $110 тыс: "выиграли" даты дней рождения его детей

В штате США Северная Каролина учитель-пенсионер сорвал джекпот в лотерею – $110 тыс. В качестве выигрышных номеров он использовал комбинацию дат дней рождения своих детей.

Мужчина собирается часть денег инвестировать, а остальными поделиться со своей семьей. Об этом сообщает The Sun. комбинацию дней рождения своих детей в качестве выигрышных номеров.

77-летний Луис Пэйн-младший – учитель на пенсии в Северной Каролине. Педагогом он проработал 40 лет.

Мужчина сорвал джекпот в $110 тыс. в образовательной лотерее Cash 5. Причем выгрышной стала комбинация дат рождения детей пенсионера. По его признанию, он был ошеломлен таким поворотом событий.

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"Конечно, я в это не поверил", – сказал он участникам образовательной лотереи.

Мужчина покупает билеты образовательной лотереи, так как деньги от продажи билетов идут на нужды местных школ.

"Это лучшее, что есть в нашей стране", – пояснил Луис Пейн-младший.

После уплаты налогов и сборов его выигрыш составил $78 122. Бывший педагог рассказал, что часть денег хотел бы инвестировать. А оставшимися поделится со своей семьей.

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