Антирейтинг-2025: в какие вузы абитуриенты подали меньше всего заявлений

По одному заявлению от поступающих поступило в несколько высших учебных заведений в Украине. В частности, в Николаевской области это Частное высшее учебное заведение "Медико-Природоведческий Университет", Частное учреждение высшего образования "Международный классический университет имени Пилипа Орлика" и Херсонский учебно-научный институт Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

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Еще одно заявление поступило в обособленное структурное подразделение учреждения высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина" в Ивано-Франковске. Такие данные размещены на сайте Единой государственной базы по вопросам образования.

Два заявления получил филиал "Академия бизнеса и инноваций Частного высшего учебного заведения "Европейский университет" в Киеве. По три имеют Криворожский профессиональный колледж государственного некоммерческого предприятия "Государственный университет "Киевский авиационный институт" и Частное высшее учебное заведение "Винницкий институт конструирования одежды и предпринимательства".

Больше всего заявлений от поступающих поступило во Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 20 522. Средний конкурсный балл в вузе составляет 155,2. Второй в списке стала Львовская политехника куда поступило 18 363 заявления. Средний балл для поступления – 150,8. На третьей строчке – Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко с 17 099 заявлениями и средним баллом 156,9.

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