Артур Пройдаков объяснил, почему школьникам трудно высидеть на уроке 45 минут: молодежь сериалы смотрит на перемотке

В современной системе образования ученикам сложно выдержать уроки по 45 минут, ведь они хотят употребить как можно больше информации за это время. Об этом рассказал победитель премии Global Teacher Prize 2021 года Артур Пройдаков.

Поэтому, когда родители считают, что в школе дается только визуальная картинка с меньшим количеством содержания, то педагог объясняет, что для детей сейчас все ускоряется. Это он отметил в интервью "Прайм-Тайм". По его словам, мальчики и девочки могут смотреть фильмы или сериалы на двойной скорости.

"Реальность такова, что у нас все ускоряется и ребенок за 45 минут не хочет смотреть на один слайд и все, он хочет больше информации употребить. И банально еще привожу пример, как молодежь смотрит сериалы на 2x, 3x и так далее, на скорости перематывают. Я не фанат этого абсолютно. Я люблю смотреть спокойно, неторопливо. Для меня это роскошь посмотреть сериал или послушать подкаст. Но я вижу, как молодежь за два часа, два сезона сериала посмотрела и хочет еще уже смотреть третий сезон. И поэтому соответственно наши 45 минут урока тянутся им так долго. И это, опять же, определенные контрасты, которые есть в современной системе образования", – отмечает Пройдаков.

По его словам, важную роль в обучении школьников играет и критическое мышление. Однако, по мнению многих родителей, это не становится показателем успеха в получении образования, ведь взрослые хотят видеть хорошие оценки. Именно поэтому, считает учитель, необходимо балансировать. Он отмечает, что оценка остается сейчас важным мерилом, ведь это фактический результат, особенно при выпуске из школы. Однако рядом с баллами не указывается, какими навыками овладел ребенок во время обучения в учебном заведении, поэтому следует соблюдать баланс в этом вопросе.

"Оценка остается важным и рылом по состоянию сейчас. Это фактический результат, который мы видим на выходе из школы. Да, мы не видим, мы не мы пишем где-то в описании, какими навыками ребенок овладел, но, наверное, что оценка остается важной. Не надо вырабатывать, формировать какого-то такого нездорового отношения к оценке, когда оценка самая главная, а все остальное – это просто ерунда. Поэтому о балансе надо говорить", – добавляет педагог.

Он делится, что учит школьников не переходить по ссылкам и не распространять новости, которые они видят в социальных сетях. Так, Пройдаков советует сделать паузу и посмотреть на написанное более рационально и разобраться, о чем именно там говорится, прежде чем отправлять информацию еще кому-то.

