Аспирантура-2024. Топ-3 специальности, получившие наименьшее количество бюджетных мест

Всего 12 мест в аспирантуре получила отрасль "Гражданская безопасность" в 2024 году. Чуть больше имеет специальность "Сфера обслуживания" – для 16 соискателей образования будет доступно обучение.

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Третьей, по наименьшему количеству мест, стала отрасль "Социальная работа". В 2024 году только 34 студента сможет учиться по этой специальности в аспирантуре. В этом году всего выделено 5409 бюджетных мест, сообщает Еducation.ua.

Чуть больше имеет отрасль "Журналистика". 52 соискателя образования смогут обучаться по этой специальности. В то же время "Международные отношения" получили 60 бюджетных мест.

Напомним, наибольшее количество бюджетных мест в аспирантуре в 2024 году получило специальность "Информационные технологии". 619 соискателей образования смогут учиться в этом направлении. Чуть меньше – 520 мест получила отрасль "Социальные и поведенческие науки", на третьей строчке – "Образование/Педагогика" – 465.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие вузы получили самое большое количество бюджетных мест.

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