МОН назвало специальность с наибольшим количеством бюджетных мест в аспирантуре в 2024 году

Наибольшее количество бюджетных мест в аспирантуре получила в 2024 году специальность "Информационные технологии". 619 соискателей образования смогут учиться на этом направлении.

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Чуть меньше – 520 мест получила отрасль "Социальные и поведенческие науки", на третьей строчке – "Образование/Педагогика" – 465. Всего в 2024 году на аспирантуру выделено 5409 бюджетных мест, сообщает Еducation.ua.

434 места имеет отрасль "Управление и администрирование", а "Механическая инженерия" получила 423.

Больше всего мест на бюджет получил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко – 400. Чуть меньше Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Сикорского" – 325. Третьим в списке стал Национальный университет "Львовская политехника" – 318 мест.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН аннулировало лицензию на обучение в аспирантуре в Классическом частном университете Запорожья.

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