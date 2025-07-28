Баклажаны или ''синенькие'': как правильно называть на украинском популярный овощ

Слово "баклажан" в украинском языке заимствовано из турецкого: patlydžan, которое в свою очередь происходит из персидского – bādinǰān. В южных областях Украины и в некоторых диалектах его называют "бадижан".

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Но чаще всего, путешествуя по стране, вы услышите более простое, народное название – синенькие или синие. Иногда – фиолетовые. А как все-таки правильно называть этот овощ, происходящий из тропических лесов Индии, читайте в материале OBOZ.UA

Все дело в цвете. Учитывая, что именно фиолетовые баклажаны лучше всего адаптировались в нашем климате, такое название не удивительно. Но, несмотря на то, что они являются наиболее популярными, они не самые вкусные. Более нежными на вкус являются полосатые или светлые баклажаны, а сейчас все популярнее становятся круглые плоды.

Если обратиться к словарям, то единственным правильным определением будет слово "баклажан".

Хотя название "синенькие" действительно довольно распространено, особенно на Слобожанщине, Донетчине и Южной Украине.

Интересно, что в некоторых регионах баклажанами называли помидоры, чем легко могли запутать не местных. Дело в том, что само слово "помидор" пришло в украинский язык из итальянского. А наши предки, которым было сложно произнести слово "помидор", просто называли их "красненькими" или баклажанами. Еще у выдающегося писателя Ивана Нечуя-Левицкого в одном из произведений можно прочитать: "На рундуках скрізь здорові купи червоних баклажанів". Речь идет не о баклажане, а о помидорах, которые также из семейства пасленовых.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что означает слово "коричневый".

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