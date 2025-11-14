'Бархатный сезон': как правильно назвать на украинском

Многие туристы предпочитают ездить в отпуск не летом, когда и все, а в начале осени. В теплых странах в это время спадает жара, погода становится очень комфортной и исчезают толпы отдыхающих. А знаете ли вы, как этот период называют на украинском языке?

Те, кто долго пользовался русским, описывают теплую осень на юге фразеологизмом "бархатный сезон". OBOZ.UA разбирался, как правильно его перевести.

Этот фразеологизм сравнивает теплую осеннюю погоду с мягкой ворсистой тканью. Она приятная на ощупь, красиво переливается на свету и неплохо греет. На русском языке такую ткань называют "бархат".

Украинские словари тоже фиксируют это слово для описания данной ткани. Но все же рекомендуют переводить его более исконным существительным "оксамит". От него и формулировать словосочетание, описывающее раннюю осень.

Кстати, в украинском языке образовать прилагательное от слова "оксамит" можно двумя способами: "оксамитовий" (встречается чаще) и "оксамитний". Оба их можно употребить для описания нужного нам периода года:

оксамитовий сезон;

оксамитний сезон.

Если вы скажете на это чудесное время "бархатный сезон" формально это ошибкой не будет, ведь такое словосочетание можно встретить даже в литературных текстах. Но современные языковеды советуют все же его избегать.

