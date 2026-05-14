Белорус показал флаг Украины на вручении дипломов в США несмотря на запрет университета: как ему это удалось. Видео

21-летний белорус Глеб Вашкевич во время вручения дипломов на выпускном из университета в США показал флаг Украины. Студент сделал это несмотря на запрет вуза подобных действий. Парень открыл украинский флаг на экране телефона и продемонстрировал его на камеру.

В заметке в Instagram Вашкевич отметил, что не может молчать, пока в его стране происходит геноцид. Парень говорит, что он "украинский белорус", ведь его мама из Украины. Он проживает и учится в США. По его словам, американцы не всегда понимают, какая это страна – Беларусь.

"Университет запретил флаги на выдаче дипломов, но я выкрутился", – подписал видео Вашкевич.

Парень активно поддерживает Украину на своей странице в соцсети. Он родом из Минска, а в 2021 году переехал в США, где занимается моделингом и учится в университете. В одном из видео студент отметил, что проживал некоторое время в Украине.

Напомним, сеть поразило исполнение украинской народной колыбельной "Ой ходить сон коло вікон", которую спели американские школьники. Большинство детей не украинцы и никогда не были в Украине. Учительницапопросила надиктовать аудио одну из украинских мам, чтобы школьники выучили правильное произношение. По ее словам, им это было непросто, но они старались. Сообщение стало вирусным и собрало более 650 тысяч просмотров и 42 тысячи лайков.

Пользователи сети подчеркивали, что если не знать ничего о школьниках, то можно подумать, что это украинские дети. Некоторые отмечали, что у них произношение лучше, чем у украинцев, а другие писали, что не могли сдержать слез.

