Без денег и репетиторов: мальчик-иностранец поразил результатом языкового теста в Китае. Видео

Третьеклассник, проживающий с родителями в Китае, поразил результатами языкового теста. Мальчик допустил всего несколько ошибок, тогда как во всем классе было лишь несколько детей, которые не допустили ни одной. Отличников наградили дополнительной переменкой.

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Об этом рассказал отец школьника Тим Фишер в Instagram. Он подчеркнул, что образование в Китае обходится очень дорого, ведь многие дети занимаются с репетиторами, чтобы достичь достаточного уровня знаний. Зато его сын осваивает программу без дополнительных занятий и успешно сдаёт тестирование. Мальчик изучает в школе математику, английский и китайский языки, искусство и музыку.

Мужчина подчеркнул, что гордится сыном, ведь сам он родом из Великобритании, где ученики не стараются так, как в Китае. Он также рассказал, что сначала переживал, сможет ли его сын влиться в китайскую систему образования.

Напомним, что в школах Китая дети учатся в течение 12 лет, но обязательным является только 9-летнее образование. 10–12 классы ученики заканчивают по желанию, ведь за этот период нужно платить. Кроме того, чтобы поступить в старшую школу, необходимо сдать экзамен, ведь если школьник не сможет этого сделать, его не примут в 10 класс ни за какие деньги.

Главные истории дня

В течение последних лет обучения подростки готовятся к поступлению в вузы, куда можно поступить только после окончания 12 лет школы. Такая подготовка важна, ведь ученики будут сдавать самый сложный экзамен в мире – гаокао (gaokao). Это испытание проходят все школьники Китая в начале июня.

В Китае действуют строгие правила в отношении прогулов. Если ученик пропустил 12 занятий — его могут исключить из школы. Здесь практикуется система наказаний и поощрений. В частности, в каждом классе есть список с оценками школьников, который висит в открытом доступе. Считается, что такой подход мотивирует школьников. Ведь если дети не будут учиться, они не смогут поступить в университет и найти достойную работу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть потрясло видео отца в Китае, который забирает дочь из школы в 20:30.

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