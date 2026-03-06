Без Пушкина и озера Байкал: из украинского правописания убрали все упоминания о России

Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила украинское правописание как официальный стандарт государственного языка. В текст внесли редакционные и технические правки, а также убрали иллюстративные примеры, связанные с Россией

Об этом говорится на официальном сайте комиссии. Отныне документ стал единственным официальным текстом правописания и будет использоваться в законодательстве, государственных документах, официальных переводах, а также в образовательных и научных текстах. Изменения никак не повлияют на устоявшиеся правила правописания для пользователей.

В иллюстративной части удалены следующие примеры, связанные с Россией :

реки Обь, Иртыш;

регион Приволжья;

озеро Байкал;

населенные пункты Тушино, Болдино, Мытищи, Камышин, Колгуев, Тамбов, Череповец, Орехово-Зуево;

имена лиц — Пушкин, Достоевский, Лермонтов, Жуковский.

Также убрали упоминания о Земском соборе и храме Василия Блаженного.

Украинское правописание как стандарт государственного языка Национальная комиссия по стандартам государственного языка на заседании рассмотрела и утвердила 1 марта 2026 года.

Над обновлением работали ведущие ученые Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины, Института украинского языка НАН Украины, Украинского языково-информационного фонда НАН Украины, Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. Всего поступило 1400 предложений по изменениям в текст Украинского правописания.

Обновленный текст правописания вступит в силу после того, как Кабинет Министров примет решение об утрате силы старого постановления №437 "Вопросы украинского правописания" от 2019 года. Также документ обнародуют на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Среди изменений, которые изменения внесли в правописание:

усовершенствовали структуру документа;

внесли редакционные и технические изменения;

изъяли примеры, связанные с рф;

уточнили формулировки отдельных норм.

