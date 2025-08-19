Без школьных экзаменов, а НМТ по модели предыдущих лет: каким планируют сделать учебный год 2025/2026

Новый учебный год начнется менее чем через две недели, но предложения, каким должно быть экзаменование выпускников 2025/2026 все еще обсуждаются.

На данный момент, как пишет сайт Освіта.ua, в ближайшее время Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект 13650, согласно которому Национальный мультипредметный тест для поступающих в вузы планируют провести по модели предыдущих лет. А учеников 4-х, 9-х и 11-х классов хотят в очередной раз освободить от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Как указано в проекте закона, после завершения 4-х, 9-х и 11-х классов для получения свидетельства достижений или свидетельства о получении базового или полного среднего образования ученикам не нужно будет сдавать школьные экзамены. А вот вступительный тест ВУЗов планируется быть по той же технологии, что и раньше – в формате НМТ из четырех предметов, три из которых являются обязательными (украинский язык, математика и история Украины), а еще один абитуриент выбирает самостоятельно. На выбор предложены такие предметы, как украинская литература, география, биология, физика, химия, иностранные (английский, немецкий, французский, испанский) языки.

