Безплатний, безкоштовний, безоплатний: в чем разница между словами

В повседневной речи мы часто употребляем слова "безплатний", "безкоштовний" и "безоплатний" как полные синонимы. Они действительно объединены общим значением – отсутствием платы, однако в языке это еще не означает полной тождественности.

Украинская лексика чувствительна к стилю, контексту и сфере употребления. OBOZ.UA рассказывает, почему стоит различать эти слова и понимать, когда и какое из них будет уместным.

"Безплатний" – калька или нет

Слово "безплатний" зафиксировано в академических словарях украинского языка как нормативное прилагательное со значением "не оплачиваемый, не требующий платы". Несмотря на внешнее сходство с русским "бесплатный", оно не является калькой и имеет полноценный статус в украинской лексике.

Этимологически безплатный (как и безоплатный) происходит от славянской основы плата – "цена, вознаграждение". Эта основа является общей для многих славянских языков, поэтому само происхождение слова не дает оснований считать его заимствованием или русизмом. Поэтому употребление слова безплатный не свидетельствует о языковой ошибке и вполне корректно в соответствующем контексте.

Употребление "безплатний" и "безоплатний"

По смыслу слова "безплатний" и "безоплатний" означают одно и то же – то, за что не нужно платить. Отличие между ними имеет стилистический характер.

"Безплатний" является общеупотребительным словом. Оно естественно звучит в публицистике, новостных материалах, художественных текстах, объявлениях и повседневной речи. Его используют тогда, когда нужно просто сообщить факт: мероприятие, услуга или возможность предоставляется без взимания платы. Именно поэтому это слово часто встречается в сообщениях для широкой аудитории.

"Безоплатний", напротив, относится к официально-деловому стилю. Оно является устоявшимся термином в законодательстве, нормативно-правовых актах, договорах, судебных решениях и документах органов власти. В таких текстах это слово выполняет четкую юридическую функцию и употребляется как формально точное определение действия или услуги, осуществляемой без оплаты.

Когда употребляют "безкоштовний"

Слово "безкоштовний" также означает отсутствие платы, но имеет другую языковую основу и стилистическую окраску. Оно образовано от слова средства и буквально означает "не требующий денег".

В современном украинском языке "безкоштовний" является нормативным, однако преимущественно относится к разговорно-информационному и публицистическому стилю. Чаще всего его используют в рекламе, анонсах, бытовых сообщениях и заголовках.

В то же время это слово считается менее точным с точки зрения терминологии. Средства – лишь одна из форм оплаты, тогда как плата является более широким понятием и может включать не только деньги. Именно поэтому в официальных и юридических текстах слово "безкоштовний" почти не применяют.

