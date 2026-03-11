'Бодрствовать': как перевести это на украинский язык

Иметь выраженное в одном слове описательное понятие – очень удобно, и украинский язык естественно тяготеет к образованию таких слов. Так в последнее время наш активный словарь пополнился такими глаголами как "гуглити" вместо "искать в Google / в интернете" или "крінжувати" вместо "чувствовать стыд за чьи-то действия".

Однако не всегда такие меткие слова можно перевести на украинский с других языков. Скажем, русское "бодрствовать" прямого соответствия не имеет. OBOZ.UA разбирался, как передать это понятие правильно.

Начнем с того, что это слово даже по форме нашему языку не присуще. В нем мы видим нагромождение согласных – сразу пять штук подряд: -дрств-. Тогда как украинский язык тяготеет к чередованию гласных и согласных, что делает его более благозвучным.

А как насчет перевода? Во-первых, давайте разберемся со значением оригинала. Этот глагол имеет два основных толкования:

находиться в бессонном состоянии, не спать; находиться в действии, не прекращать действовать.

От этих значений отталкиваются и соответствия, которые мы находим в украинских словарях. Так, если речь идет о бессонном состоянии, глагол "бодрствовать" переводим следующим образом:

не спати;

не всипати;

ніч зорити.

Если же нам надо передать более редкое значение напряжения внимания, то для этого находим в словарях такие соответствия:

пильнувати;

чатувати.

