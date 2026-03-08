Дурной тон и дурной вкус: как сказать это на украинском
В повседневной речи часто встречаются выражения, которые звучат естественно только на первый взгляд. Многие из них являются прямыми кальками из русского языка и не соответствуют нормам украинской стилистики.
Один из таких примеров – словосочетание "дурний тон" или "дурний смак". OBOZ.UA рассказывает, что в украинском языке для таких ситуаций существуют более точные и стилистически уместные варианты.
Прилагательное "дурний" в украинском языке означает прежде всего неразумный, бессмысленный, недобрый. Когда же речь идет о манерах, поведении или стиле, естественно использовать другие слова.
Не рекомендуется: дурний тон, дурні манери.
Лучше сказать:
- поганий тон;
- погані манери;
- невихованість;
- брутальна поведінка.
В значении отсутствия эстетики или чувства стиля украинский язык имеет точные соответствия.
Самые употребительные варианты:
- поганий смак;
- несмак.
Надмірна кількість декору створює несмак.
Таке поєднання кольорів свідчить про поганий смак.
Украинский язык имеет богатый набор фразеологизмов и устойчивых оборотов со словом вкус.
- На русском: быть по вкусу.
- На украинском: : бути до смаку, бути до вподоби, бути до душі.
Ця книжка одразу припала мені до душі.
Робіть собі на здоров’я, якщо вам до смаку така праця.
- На русском: иметь вкус к чему-то.
- На украинском: мати уподобання, на мій смак.
В народном языке также существуют выражения, передающие разницу в предпочтениях:
Кожен Івась має свій лас.
На колір і смак товариш не всяк.
Кому гарбуз, а кому диня.
