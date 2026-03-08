Дурной тон и дурной вкус: как сказать это на украинском

В повседневной речи часто встречаются выражения, которые звучат естественно только на первый взгляд. Многие из них являются прямыми кальками из русского языка и не соответствуют нормам украинской стилистики.

Один из таких примеров – словосочетание "дурний тон" или "дурний смак". OBOZ.UA рассказывает, что в украинском языке для таких ситуаций существуют более точные и стилистически уместные варианты.

Прилагательное "дурний" в украинском языке означает прежде всего неразумный, бессмысленный, недобрый. Когда же речь идет о манерах, поведении или стиле, естественно использовать другие слова.

Не рекомендуется: дурний тон, дурні манери.

Лучше сказать:

поганий тон;

погані манери;

невихованість;

брутальна поведінка.

В значении отсутствия эстетики или чувства стиля украинский язык имеет точные соответствия.

Самые употребительные варианты:

поганий смак;

несмак.

Надмірна кількість декору створює несмак.

Таке поєднання кольорів свідчить про поганий смак.

Украинский язык имеет богатый набор фразеологизмов и устойчивых оборотов со словом вкус.

На русском: быть по вкусу.

На украинском: : бути до смаку, бути до вподоби, бути до душі.

Ця книжка одразу припала мені до душі.

Робіть собі на здоров’я, якщо вам до смаку така праця.

На русском: иметь вкус к чему-то.

На украинском: мати уподобання, на мій смак.

В народном языке также существуют выражения, передающие разницу в предпочтениях:

Кожен Івась має свій лас.

На колір і смак товариш не всяк.

Кому гарбуз, а кому диня.

