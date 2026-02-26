'Відчислити' или 'відрахувати'? Как лучше сказать по-украински

Иногда случается такая неприятность, что студентов учебных заведений из-за неуспеваемости или по другим причинам вычеркивают из списков тех, кто получает образование. Как бы вы назвали этот процесс на украинском языке: "відчислити" или "відрахувати"?

Разобраться, являются ли эти слова литературными и нужно ли отдавать какому-то предпочтение, решили авторы Telegram-канала "Correctarium — Українська мова". При этом они пользовались не только словарями, но и руководствовались узусом – общепринятыми практиками словоупотребления.

Итак, если принимать во внимание только словарные рекомендации, то глаголы "зараховувати" и "зачисляти" в значении "включать в состав кого-, чего-либо, принимать на работу, обучение" оба являются нормативными. Так же я и их общекорневые антонимы "відраховувати" и "відчисляти". Оба варианта бытуют в языке как две пары синонимов. То есть, употребление этих слов не станет ошибкой. По крайней мере, во время неформального общения.

Но практика последних десятилетий в официально-деловой и научной речи закрепила употребление пары "зараховувати – відраховувати" как основную. Поэтому языковеды рекомендуют пользоваться именно этими вариантами в современных текстах:

Абітурієнт добре впорався з НМТ, і тепер його зараховано на перший курс навчання.

Студента відрахували через академічну заборгованість.

