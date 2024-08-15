Более 50 тысяч школьников выйдут на очное обучение: мэр Запорожья сообщил о негативных последствиях дистанционки

Более 50 тысяч школьников Запорожья начнут очное обучение в смешанном формате с 1 сентября 2024 года. По словам главы города Ивана Федорова, это 69 учебных заведений.

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Чиновник отметил, что в этом году результаты Национального мультипредметного теста были невысокими, причиной чему могло стать дистанционное обучение. Об этом Федоров рассказал во время заседания сессии городского совета, сообщает информационный канал 5 редакция.

"Ремонт укрытий в школах – это самый масштабный наш с вами общий проект. Мы фактически реанимируем школьное образование впервые не только за время войны, но и из ковидного карантина. Возвращаем детей в школу. Еще год-два образовательного коллапса и мы бы потеряли целое поколение молодежи. Последний результат НМТ нам свидетельствует о том, что кричащий низкий уровень знаний у наших выпускников. Поэтому наша обязанность сделать все возможное, чтобы начать смешанный формат обучения в 69 школах города более 50 тысяч учеников", – сказал Федоров.

Напомним, в Запорожье началось строительство первых подземных школ. По словам руководителя города, образовательный процесс полностью будет проходить в укрытиях, а обучение будет проходить в две смены.

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