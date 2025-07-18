Брелки или брелоки? Как сказать на украинском: правильный вариант вас удивит

Слово "брелок" является наиболее распространенным определением подвески на ключах. Однако когда речь идет о его спряжении и множественном числе, то большинство украинцев делают ошибку.

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Это слово пришло в украинский из французского языка (breloque), но многие во множественном числе говорят "брелки". А вот как говорить правильно, читайте в материале OBOZ.UA

Дело в том, что во множественном числе правильно говорить "брелоки", а не "брелки". Буква "о" в слове "брелок" никуда не девается, когда мы говорим о брелоках во множественном числе. Об этом в своем видео на TikTok говорит учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышева.

"Все знают, что такое "брелок", но не все умеют склонять это слово. "Брелок" имеет букву "о", и во всех падежах эта "о" сохраняется. Как в единственном числе, так и во множественном", – объясняет педагог.

На сайте slovnyk.ua также приведен пример использования этого слова в единственном и множественном числе. И в обоих вариантах буква "о" не исчезает.

Также в украинском языке есть еще несколько вариантов, как называть этот аксессуар:

дармовис підвісок

Однако эти варианты менее распространены, и чаще их используют в художественных текстах, чтобы создать атмосферу прошлого или придать фразе стилистическую окраску.

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