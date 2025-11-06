'Бросаться в глаза': как правильно сказать на украинском

Устойчивые выражения – это конструкции, которыми мы украшаем свой язык и при этом делаем его простым и понятным. Но при переходе с русского на украинский язык просто перевести их напрямую не получится, нередко при этом теряется смысл.

Например, так случается с выражением "бросаться в глаза". Сказать "кидатися в очі" на украинском будет неправильно, ведь глагол "кидатися" словари толкуют быстро двигаться в каком-то направлении, нападать или намеренно падать. Поэтому "кинутись" можно "в обійми", "у воду" или "навтьоки". OBOZ.UA разбирался, как перевести "бросаться в глаза", чтобы не наделать ошибок.

Наиболее распространенным вариантом словосочетания с аналогичным значением является "впадати в очі" / "впадати у вічі". Ведь глагол "впадати" в украинском языке означает врываться, вбегать, атаковать. Поэтому, когда что-то врывается в ваше поле зрения, именно это слово будет наиболее уместным.

Впрочем, существует несколько синонимических вариантов, которые стоит использовать в своей речи, чтобы сделать ее богаче:

спасти на очі;

бити у вічі (в основном о чем-то неприятном);

брати очі;

вдатися у вічі.

