'Будет застой, проиграют все'. Учительница истории из Черкасс ответила главе ГСКО на идею снизить требования к школьникам

Снижение требований к украинским ученикам может привести к потере качества образования, ведь уменьшится глубина знаний. В частности, из-за того, что ученики привыкают к поверхностному пониманию и перестают прилагать усилия, что в будущем будет влиять как и на само обучение, так и на профессиональную жизнь.

Видео дня

Такое мнение высказала учительница истории из Черкасс Леся Хлипавка в заметке в Facebook. Она также отмечает, что подобные решения приводят к формированию у детей привычки избегать трудностей. Если они не получат этот навык в школе, то им будет значительно труднее справляться с вызовами во взрослой жизни. Ведь, по словам педагога, настойчивость, дисциплина и ответственность не появляются сами по себе.

Кроме того, если снизить планку, создастся риск неравенства.

"Если ребенок не учится преодолевать трудности в школе, ему будет значительно труднее справляться с вызовами во взрослой жизни. Настойчивость, дисциплина, ответственность – эти качества не появляются сами по себе. Еще один риск – неравенство. Когда система снижает планку, более сильные ученики недополучают развитие, а более слабые – не получают стимула подтянуться. В результате проигрывают все", – отмечает Хлипавка.

Так педагог отреагировала на предложение главы Государственной службы качества образования Руслана Гурака снизить требования к ученикам, ведь цели, прописанные в государственном стандарте образования, недостижимы для большинства школьников. По его словам, в условиях войны удалось сохранить образование и обеспечить работу школ, но избежать образовательных потерь не удалось.

Он добавил, что мониторинг знаний учеников 6-х и 8-х классов по украинскому языку и математике, который проводился трижды в течение 2023–2025 годов, свидетельствует о том, что провала в знаниях детей нет, но большинство учеников находятся в группе среднего уровня. Именно поэтому стоит обратить внимание на цели стандарта по конкретным направлениям.

Он считает, что сбалансирование этого процесса является самым большим вызовом, который может быть, однако цели госстандарта должны быть достижимыми. Дети, при необходимости, должны иметь возможность больше времени уделить на изучение одной темы лучше, вместо 10 и ни одну из них не понять.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!