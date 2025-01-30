Будут привлекать церковь. На Прикарпатье придумали новый метод борьбы с буллингом в школах

На Прикарпатье, чтобы противодействовать буллингу в школе, местные власти планируют привлечь церковь, чтобы усилить христианское воспитание в учебных заведениях и семьях. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

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В то же время, в 54 школах региона постоянно дежурят инспекторы службы образовательной безопасности, которые оперативно реагируют и принимают меры по пресечению случаев травли. Всего на Прикарпатье в этом году было зафиксировано 20 обращений относительно буллинга в учебных заведениях, из которых подтвердились 12 случаев, передает Галка.

"Чтобы этих фактов не было, нужно усилить христианское, церковное воспитание детей в школах и семьях", – сказала Онищук.

По словам представителей ювенальной полиции, в школах, где работают инспекторы, нет сообщений о жестоком обращении. Однако для предотвращения возникновения таких случаев необходимо также усилить работу с родителями, к чему можно привлекать полицейских.

Отдельное внимание уделяется кибербуллингу. Так, педагоги сотрудничают с киберполицией для предотвращения травли в социальных сетях.

Напомним, больше всего заявлений по буллингу поступило из Киева и области – 36 сообщений, Одеской и Львовской областей – по 8 и 9 сообщений соответственно. Согласно данным Министерства образования и науки Украины, 80% заявлений подаются родителями и только 20% – школьниками.

За 10 месяцев 2024 года полиция зафиксировала 214 случаев травли в школе. 124 протокола было составлено на подростков в возрасте от 14 до 16 лет. В 80% этих протоколов уже принято решение. Таких нарушений существенно увеличилось за последние два года. Так, в 2021 году протоколы на подростков достигали 45% дел.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор гимназии обратилась к коллегам с четырьмя советами, как предотвращать буллинг в школах.

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