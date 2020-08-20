Часть диссертации Шкарлета оказалась плагиатом с российских источников – исследователи

В докторской диссертации исполняющего обязанности министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета обнаружили более четверти (25,4%) переписанных с российских источников материалов.

К такому выводу пришли исследователи Юрий Бойко и Василий Садовый, опубликовавшие детальный анализ работы чиновника на сайте "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".

Ученые напомнили, что Шкарлет получил звание доктора экономических наук 24 января 2008 года. В свою работу он включил, в частности, статью "Диапазонный подход идентификации состояния экономической безопасности и конкурентоспособности предприятия в контексте оптимальности основ его инновационной политики".

Впрочем выяснилось, что в ее основу легла диссертация российской ученой Галины Силкиной "Моделирование динамики инновационных процессов" 2000 года.

В диссертации Шкарлета нашли плагиат и машинный перевод Сайт "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях"

Чтобы продемонстрировать объем компиляции чужого материала, исследователи на скриншотах наработок Шкарлета желтым цветом обозначили абсолютные совпадения, бирюзовым – синонимы и перефразирования, а зеленым – утверждение и. о. главы Минобразования о мыслях, принадлежащих непосредственно его авторству.

Также авторы исследования обратили внимание на то, что в научном наследии Шкарлета часто случается машинный перевод, как например "сводится к последовательности таких периодических (пропущено слово. – Ред.)", "верхняя и нижняя поверхности (вместо "границы". – Ред .).

Зеленым цветом выделены собственные соображения Шкарлета Сайт "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях"

Еще одна претензия к диссертации Шкарлета касается ссылок на вымышленные куски текстов. В частности, речь идет о "Введении в динамику управляемых систем" (под редакцией В. В. Александрова от 1993 года) и "Системный анализ научно-технических нововведений" Кругликова А. Г 1991 года.

Желтым цветом исследователи обозначили полные совпадения в источниках и диссертации Шкарлета Сайт "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях"

Также исследователей смутила идентичность определенных рисунков в работе Шкарлета и российских источниках и присутствие целых кусков заимствованного текста в его авторской статье "Практическая реализация функционально-стоимостного управления потенциалом экономической безопасности предприятия в контексте использования принципов его инновационной политики".

В общей сложности ученые проанализировали пять составляющих диссертации Шкарлета и подытожили, что из 362 страниц работы на 92 обнаружен плагиат (25,4%).

Шкарлет использовал в научной работе графики из работ российских ученых Сайт "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях"

Идентичные графики в российских источниках и статьях и. о. главы МОН Сайт "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях"

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее ученые антиплагиатной инициативы "Диссергейт" также нашли плагиат в научных работах Шкарлета.

В одной из его статей в докторской диссертации насчитали 87,5% совпадений с работами других ученых.

Сам и. о. главы МОН опроверг это. Он заявил, что использовал "квадратные скобочки" там, где на кого-то ссылался.

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