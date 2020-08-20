Частина дисертації Шкарлета виявилася плагіатом з російських джерел – дослідники

У докторській дисертації виконувача міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета виявили понад чверть (25,4%) переписаних з російських джерел матеріалів.

Такого висновку дійшли дослідники Юрій Бойко та Василь Садовий, які опублікували детальний аналіз праці урядовця на сайті "Помилки та фальстфікації в наукових дослідженнях".

Науковці нагадали, що Шкарлет здобув звання доктора економічних наук 24 січня 2008 року. У свою роботу він включив, зокрема, статтю "Діапазонний підхід ідентифікації стану економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємства в контексті оптимальності засад його інноваційної політики".

Втім з’ясувалося, що в її основу лягла дисертація російської науковиці Галини Сілкіної "Моделирование динамики инновационных процессов" 2000 року.

У дисертації Шкарлета знайшли плагіат та машинний переклад Сайт "Помилки та фальстфікації в наукових дослідженнях"

Аби продемонструвати обсяг компілювання чужого матеріалу, дослідники на скріншотах напрацювань Шкарлета жовтим кольором позначили абсолютні збіги, бірюзовим – синоніми та перефразування, а зеленим – твердження в. о. очільника Міносвіти щодо думок, які належать безпосередньо його авторству.

Також автори дослідження звернули увагу на те, що в науковому доробку Шкарлета часто трапляється машинний переклад, як-от "зводиться до послідовності таких періодичних (пропущено слово. – Ред.)", "верхня та нижня поверхні (замість "межі". – Ред.).

Зеленим кольором виділили власні міркування Шкарлета Сайт "Помилки та фальстфікації в наукових дослідженнях"

Ще одна претензія до дисертації Шкарлета стосується посилань на вигадані шматки текстів. Зокрема, мова йде про "Введение в динамику управляемых систем" (за редакцією В. В. Александрова від 1993 року) та "Системный анализ научно-технических нововведений" Кругликова А. Г 1991 року.

Жовтим кольором дослідники позначили повні збіги в джерелах та дисертації Шкарлета Сайт "Помилки та фальстфікації в наукових дослідженнях"

Також дослідників збентежила ідентичність певних малюнків у праці Шкарлета та російських джерелах й присутність цілих шматків запозиченого тексту в його авторській статті "Практична реалізація функціонально-вартісного управління потенціалом економічної безпеки підприємства у контексті використання засад його інноваційної політики".

Загалом вчені проаналізували п’ять складових дисертації Шкарлета й підсумували, що з 362 сторінок роботи на 92 виявлений плагіат (25,4%).

Шкарлет використав в науковій праці графіки із доробків російських науковців Сайт "Помилки та фальстфікації в наукових дослідженнях"

Ідентичні графіки у російських джерелах та статтях в. о. очільника МОН Сайт "Помилки та фальстфікації в наукових дослідженнях"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше вчені антиплагіатної ініціативи "Диссергейт" також знайшли плагіат у наукових роботах Шкарлета.

В одній із його статей до докторської дисертації нарахували 87,5% збігів із працями інших науковців.

Сам в. о. очільника МОН спростував це. Він заявив, що використовував "квадратні дужечки" там, де на когось посилався.

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