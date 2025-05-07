Часть школ в Украине 8-9 мая перейдет на дистанционку: в каких регионах обучение будет онлайн

8 и 9 мая в Черкасской области обучение в школах будет проходить в онлайн-формате. Такое решение приняли местные власти в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране.

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Об этом сообщается на официальной странице Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета. Участников образовательного процесса призвали быть внимательными, следить за официальными сообщениями и соблюдать правила безопасности.

Также онлайн будут учиться ученики Каневской, Золотоношской и Тальновской общин. Как указано в сообщении, остановка образовательного процесса будет действовать до особого распоряжения.

В то же время, в школьных чатах в Полтавской области распространяются опросы о решении, каким должен быть формат обучения на этот период. Родителей просят проголосовать, сообщает 0532.ua.

В тоже время, директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич опровергла информацию о том, что в регионе школы будут переходить на дистанционное обучение в течение двух дней. Она призвала проверять информацию и пользоваться только проверенными источниками.

"Уважаемые родители, коллеги. Никаких решений относительно образовательного процесса завтра и послезавтра не принималось. Распространенный скрин с 9 лицея – прошлогодний. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам", – написала чиновница.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница вызвала дискуссию в сети из-за видео дистанционного обучения.

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