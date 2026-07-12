'Чем меньше зарабатываете, тем меньше платите': украинка рассказала интересный факт о детских садах в Германии

В Германии оплату за детский сад выставляет не учебное заведение, а городские власти. Для этого необходимо подать заявление на расчет оплаты за услуги. Таким образом, чем больше зарабатывают родители, тем больше они будут платить за детский сад, и наоборот.

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Об этом рассказала украинка Алена с ником alonkaaaa97 в Instagram, проживающая в Нижней Саксонии. По ее словам, вместе с договором, заключенным с детским садом, родители получают и QR-код, который перенаправляет на сайт города. Там необходимо заполнить данные, указывая количество детей и рабочих часов. Взаявлении также необходимо указать номер счета, с которого ежемесячно будут списываться средства.

По ее словам, за детский сад не платят люди, чей доход составляет менее 23 тысяч евро в год (примерно 1 170 000 – 1 175 000 гривен).

"Например, стоимость детского сада составляет 200 евро: половину платите вы, половину за вас оплачивает город. Поэтому те, кто находится в Германии, не бойтесь частных детских садов. Вообще здесь есть три вида детских садов: государственные, церковные и частные. Ничего страшного в этом нет: и богатые, и бедные могут ходить в детский сад на одинаковых условиях", – сказала Алена.

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Она добавила, что если в государственных или церковных детских садах нет места, то родители могут заключить договор с частным садом, ведь город компенсирует часть стоимости.

Напомним, в Нидерландах отдать малыша в детский сад можно с шести недель. Обычно родители ждут, пока у мамы закончится декретный отпуск, который в этой стране длится 10 недель. Таким образом, примерно в 2,5 месяца ребенок начинает посещать дошкольное учебное заведение.

Об этом рассказала эксперт по вопросам образования детей в Нидерландах Татьяна Пастернак. По ее словам, родители, с согласия работодателя, могут брать также продленный отпуск, который может длиться до полугода. Это может сделать как мама, так и папа. Она также отметила, что в Нидерландах детские сады не бесплатны, однако родители могут получать определенную помощь в оплате дошкольных учебных заведений. Кроме того, при регистрации в электронной очереди необходимо указывать место жительства, свои доходы, количество часов и дней, в течение которых ребенок будет находиться в детском саду. Обычно час стоит от 2 до 12 евро (около 88 – 530 гривен). Иногда в месяц приходится платить около 2 тысяч евро. Дополнительную информацию о компенсации можно получить непосредственно в учебном заведении.

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