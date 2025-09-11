Чем отличаются ''натхнення'' и ''наснага'': их часто путают

О синонимах (украинского языка в частности) мы знаем, что они обозначают близкие по значению слова. Впрочем, только относительно небольшая группа абсолютных синонимов имеет действительно тождественное значение, как, например, "велосипед" и "ровер", большинство все же отличаются семантически (по значению) или стилистически (по применению).

Примером семантических синонимов можно назвать существительные "натхнення" и "наснага" На первый взгляд может показаться, что они обозначают одно и то же: состояние подъема, желания и готовности что-то сделать. Но, как говорят в таких случаях, есть нюанс. OBOZ.UA разбирался, в чем он заключается.

Ответ, само собой, следует искать в словарях. Поэтому обратимся к 11-томному Словарю украинского языка.

Слово "натхнення" он толкует так: состояние человека, характеризующееся подъемом его творческих сил, активизацией всех психических процессов. Итак, вдохновение – это что-то из сферы духовной, психологической.

он толкует так: состояние человека, характеризующееся подъемом его творческих сил, активизацией всех психических процессов. Итак, вдохновение – это что-то из сферы духовной, психологической. Существительное "наснага" имеет несколько значений. Первым, а следовательно наиболее распространенным, из них словарь подает такое: физическая энергия; сила. А уже потом идут состояние душевного подъема, запал, творческое рвение, боевой настрой. Таким образом воодушевление в первую очередь касается сферы физической. Хотя может и выступать заменителем слова "натхнення".

Поэтому не бойтесь желать людям "натхнення і наснаги" – тавтология в таком случае не возникнет. Вы выразите пожелание находиться в хорошей и физической, и духовной форме. Впрочем, если вам нужно будет найти для текста синоним к слову "натхнення", то вы можете воспользоваться словом "наснага" – ошибкой это не будет.

